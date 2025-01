La lapidaria sentencia de Adara Molinero a su ex Álex Ghita en pleno bajón en 'GH DÚO 3'

Álex Ghita no ha empezado con buen pie 'GH Dúo'. El exnovio de Adara Molinero ha sufrido un fuerte bajón en sus primeras horas de convivencia que incluso le ha llevado a plantearse abandonar el concurso. Este ha sido uno de los temas a tratar durante el primer debate de la edición, que Telecinco ha emitido este domingo, 5 de enero.

"No sabía que esto era tan duro. Me gusta tener todo controlado, me pensaba que esto iba a ser divertido. Esto te vuelve la cabeza loca", reconocía el entrenador personal a sus compañeros. Miguel Frigenti, su pareja de concurso, no dudaba en mostrarle todo su apoyo. Algo que no conseguía de su expareja, quien cargaba duramente contra él desde el plató del debate.

"Es así cincuenta, cincuenta. No se soporta ni a él mismo, por eso dice que está en una cárcel, porque no puede parar, está continuamente intentando hacer cosas porque no se aguanta a él mismo. Por otro lado, hay que ser un poco víctima para ganarse al público", aseguraba Adara Molinero tras ver la actitud de Álex Ghita en la casa de Guadalix.

Adara Molinero acusa a Álex Ghita de solo buscar fama

Además, la ganadora de 'GH VIP 7' afirmaba que su ex llevaba tiempo buscando salir en televisión: "Lleva intentando durante diez años venir a un programa. estuvo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', luego hizo el casting de 'La isla de las tentaciones', ha escrito a muchísimos famosos y luego borraba el mensaje, compulsivamente como hizo conmigo, pero qué pasó, que al final la tonta del culo fui yo y, al final, caí, es así", sentenció Adara Molinero.

Por otro lado, la hija de Elena Rodríguez también ha hablado sobre su examigo, Miguel Frigenti. En su opinión, el actual concursante de 'GH Dúo': "Parece otra persona, parece un corderito, está en modo paz y amor. Lo que hace concursar y querer limpiar su imagen". Algo a lo que el novio de Frigenti contestaba desde el plató: "Ha entrado como concursante, es muy diferente a como colaborador. Quería empezar de cero con todo el mundo y que se le conociera cómo es como persona".

"Eso no se lo cree nadie, ya sabemos todos cómo es. No va a engañar a nadie, corderito no es, es lobo", espetaba la colaboradora. Pero Adara Molinero iba más allá: "Este señor se hizo su vídeo de presentación hablando de mí entero, se dedica a decir que no tengo amistades, pero la verdad es que tengo bastante y yo tengo un defecto muy grande y es que soy muy impulsiva, pero él es más falso que una moneda de tres euros", sentenciaba.