Un concursante de 'GH DÚO 3' activa el protocolo de abandono 48 horas después de su estreno

El pasado jueves, 2 de enero, Telecinco estrenaba una nueva edición de 'GH Dúo'. Pues bien, apenas 48 horas después de que la casa de Guadalix abriera de nuevo sus puertas, uno de los concursantes ya ha activado el protocolo de abandono, preocupando así a sus compañeros. ¿De quién se trata?

Algunos de los participantes ya saben lo que supone enfrentarse a este tipo de situaciones, ya que no es la primera vez que participan en un reality. Este es el caso de Marieta, Manuel Cortés o Aurah. Sin embargo, para otros, 'GH Dúo' es su primera experiencia en un programa de este estilo por lo que, el proceso de adaptación será más duro que el del resto de sus compañeros.

Ha sido 'Socialité' el programa que, este sábado 4 de enero, anunciaba el deseo de uno de los concursantes de abandonar la casa. Acto seguido ponían las imágenes de Álex Ghita, la última pareja de Adara Molinero, quien se encontraba sentado en el jacuzzi con sus manos apoyadas en la cabeza. "Esto es mucho más duro de lo que yo pensaba", reconoce el entrenador personal. Aunque es consciente de que tiene que cambiar de actitud: "Tengo que cambiar el chip, porque sino va a ser peor".

Álex Ghita se plantea abandonar 'GH Dúo'

Poco después, el joven acudía al confesionario para sincerarse con el Súper: "Se me está haciendo muy duro. Estoy viendo cosas, gente que ha entrado con prejuicios. También es verdad que igual soy yo que estoy más susceptible a día de hoy". Además, asegura que, si tuviera que nominar a alguien, esta sería Marieta, debido a las palabras que ha tenido con ella sobre su relación con Adara.

El concursante de 'GH Dúo' también ha querido explicar a la audiencia lo mal que lo está pasando por el hecho de estar encerrado. "Esto es lo más parecido a una cárcel. Estar encerrado, nunca encuentras un momento de silencio. ¿En qué momento se me ocurrió que esto sería divertido?", se pregunta Álex Ghita. Su pareja de concurso, Miguel Frigenti, consciente de su desasosiego, intenta animarle: "No te lo comas tú ni te aísles tampoco, aquí estoy para lo que necesites". Y es que el colaborador televisivo, a diferencia de él, es todo un experto en esto de realities. Será este domingo, durante el debate, cuando conozcamos la decisión final del concursante.

Álex Ghita desvela los motivos de su ruptura con Adara

En las 48 horas que lleva encerrado, el entrenador de los famosos también ha tenido tiempo para sincerarse sobre los motivos de su ruptura con Adara Molinero, de la que ya dijo durante el estreno del programa que no tendría problema de participar junto a ella. "Yo no estoy con alguien que tiene altibajos todo el rato. Por la mañana está arriba del todo, después baja abajo del todo, es una montaña rusa. Yo no podía estar con ella y a día de hoy sigo diciendo que no tendría problema en hablar las cosas porque ni siquiera hubo una ruptura", ha explicado a sus compañeros.

También ha contado cómo fue el momento de la separación: "Volvimos de Cádiz. Allí habíamos roto pero en el viaje hubo una reconciliación. Me estuvo diciendo que me quería y que me amaba pero cuando llegamos a Madrid me dijo que se había cansado de mí y de mi actitud egoísta". "Así que yo le dije que también estaba cansado de sus altibajos, y todo lo demás ya fue por redes sociales y en programas de televisión", sentenció Álex Ghita, destapando así los verdaderos motivos de la ruptura.