Antonio Santana vive el mal trago de su vida en 'Socialité' ante lo que ha ocurrido con María Verdoy

Antonio Santana, presentador de 'Socialité', ha sido víctima de una cruel inocentada de María Verdoy, su compañera de plató, y del equipo del programa. La broma se la hicieron durante una publicidad de la entrega del pasado 22 de diciembre y se ha emitido este sábado, Día de los Santos Inocentes.

"Vas a enfrentarte a la peor de tus pesadillas. Ahora es mi momento. Me toca compartir con todos los socialiteros lo que pasó en este mismo plató hace solo una semana. Es el momento de que toda España te vea sobreviviendo cuando ocurrían una serie de catastróficas desdichas mientras tú pensabas que estábamos en directo", ha introducido Verdoy.

Todo comienza cuando María Verdoy le dice a Antonio Santana que se encuentra mal y que está a punto de vomitar. Supuestamente quedan segundos para volver de la publicidad y no sabe qué hacer. Su compañero le anima a salir del plató antes de estar en antena, pero parece que no le da tiempo y se tira al suelo entre arcadas.

Lo que no sabe Antonio Santana es que está siendo víctima de una encerrona cuando creía que ya no estaban en publicidad. Mientras, para continuar con la inocentada y aumentar la angustia del presentador, incorporan una concatenación de fallos técnicos provocados.

Él intenta salir del paso entre titubeos, da paso al reportero Darío del Alcázar desde el Teatro Real para conectar con el exterior y ocultar lo que está pasando con María Verdoy en el estudio, pero no se le oye. En ese momento, Santana reacciona advirtiendo a los espectadores de 'Socialité' de que van a meter un vídeo mientras tanto: "Vamos a meter un video, estamos en directo, son cosas que pasan".

Sin embargo, esa pieza tampoco se emite correctamente para su disgusto. La cara de Antonio Santana es un poema, no sabe dónde meterse y, de fondo, se siguen escuchando las arcadas de María, tirada por los suelos y siendo asistida por una persona de producción del programa. Por supuesto, todo fingido.

Finalmente, cuando el comunicador ya no puede más, María Verdoy se levanta, le abraza, le grita "inocente, inocente" y le aclara que "es broma". Realmente no estaban en directo y todo era una maldad del equipo. Antonio se queda pasmado y sin procesar el mal trago que ha pasado. "Sois unos hijos de la gran puta, qué hijos de puta", acierta a verbalizar.

"Lo pasé fatal y lo he vuelto pasar fatal ahora viéndolo", ha admitido este sábado tras emitirse la broma en cuestión. "Toda España ha visto que cuando me pase algo no vas a ir a socorrerme", ha señalado María Verdoy con sorna. "El director me decía 'tú sigue' que a María no se le ve", se ha justificado Antonio Santana, que ha prometido venganza: "Te la tengo guardada. Tengo un año para pensármelo. La mato, te lo juro".