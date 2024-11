La puñalada de Álex Ghita a Adara y Elena Rodríguez ante su nuevo proyecto: "Venenosas"

Este lunes, 18 de noviembre, Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, han estrenado su propio podcast en Mtmad, 'En las mejores familias'. En él, ambas han atacado a Álex Ghita, exnovio de la influencer, por sacar a relucir las intimidades de su noviazgo.

En el primer episodio, que ha contado como invitadas con Arantxa de Benito y su hija, Zayra Gutiérrez, Elena ha preguntado a su hija si se siente dolida por las declaraciones de su expareja. La ganadora de 'GH VIP 7' reconocía sentirse mal, ante lo cual su madre intentaba animarla diciéndole que era normal que estuviera así, ya que el entrenador personal había dicho "cosas que no son reales".

A Álex Ghita le ha sentado muy mal que su exsuegra haya dicho que él ha mentido a la hora de dar su versión sobre lo ocurrido durante su relación y en la ruptura. "Yo siempre he pensado que las madres están ahí para guiar, no para alimentar dramas innecesarios", ha espetado a través de un comunicado difundido en sus stories de Instagram en el que también carga contra Adara, a la que acusa de no ser fiel a la realidad.

Álex Ghita tilda de "venenosas" a Adara y a Elena

"Me parece curioso cómo algunas prefieren construir un relato conjunto para justiciar cosas que no tienen sentido. En lugar de buscar culpables, quizá debería mirar hacia adentro y trabajar en sus problemas, que claramente no son nuevos. Es fácil hablar desde el sofá, pero ¿qué pasaría si realmente tuvieran que enfrentarse a la realidad de cara?", pregunta Álex Ghita.

"Bueno, bellas, disfrutado de vuestro programa y de vuestras charlas en el sofá. Parece que para no querer hablar de mí, se os da de maravilla echarme en cara hasta lo que no he hecho. Lo que tenéis de divinas, lo tenéis de venenosas. En fin, centraos en lo vuestro, que igual os va mejor", sentencia el entrenador personal en su comunicado. ¿Le responderán Elena y Adara desde su nuevo programa?