Álex Ghita señala el motivo real de su ruptura con Adara y aclara su relación con Jonan Wiergo

Una década después de haber participado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Álex Ghita ha reaparecido en televisión. En concreto lo ha hecho en ‘Socialité Club’, donde se ha sincerado sobre los motivos de su ruptura con Adara Molinero, y también sobre su relación con Jonan Wiergo.

Apenas unas horas antes de esta reaparición, Adara había confesado en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria que no le parecía bien que su examigo, Miguel Frigenti, hubiera contado en televisión que Álex Ghita era muy insistente enviándole mensajes y que contara que este le llamaba ‘tigrecito’. «Lo que no veo bien es que una persona vaya a hablar de otra, de si es bisexual o no, creo que es la persona al final la que lo tiene que decir», aseguró la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’.

Tras ver el vídeo de su expareja diciendo esas declaraciones, el entrenador personal dejaba claro que no era bisexual: «Puedo ser metrosexual porque me depilo, me cuido, me alimento sano…». A lo que no ha querido responder es a la pregunta de si Adara se ponía celosa cuando él se intercambiaba mensajes con chicos como Frigenti, o con chicas, como Carla Barber: «Prefiero que sea ella la que responda a esa pregunta».

Álex Ghita desvela el verdadero motivo de su ruptura con Adara

Tampoco ha querido aclarar si, como se ha dicho, había perdido clientes durante los ocho meses que ha durado su relación con la madrileña. Álex Ghita tampoco se ha pronunciado sobre el motivo por el cual ha dejado de seguir a Carla Barber, de que era íntimo amigo y a la que dejó de seguir tras una crisis con Adara. En su momento se comentó que ella le habría obligado a dejar de seguirla, por celos, algo que el entrenador no ha querido ni confirmar ni desmentir.

«Estuve enamorado de Adara, por supuesto, y los sentimientos no se van de un día para otro. Pero no quiero hablar de mis sentimientos actuales», ha confesado. Tan cerrado estaba a hablar del tema, que tampoco ha querido desvelar si está será la ruptura definitiva o retomarán su relación. Eso sí, ha dejado claro que es mejor que sean felices por separado «que tristes juntos».

Además, ha reconocido que el motivo de su ruptura es que son muy diferentes: «Somos incompatibles en el carácter». No ha aclarado de quién fue la decisión de separarse, pero se ha mostrado con la conciencia muy tranquila: «Yo tengo la conciencia tranquila de cómo he respetado a Adara en la relación y cómo la sigo respetando ahora».

El entrenador aclara su relación con Jonan Wiergo

Álex Ghita también ha hablado sobre su comentada relación con Jonan Wiergo. Cuando Adara dejó de seguir a su amigo en Instagram se especuló con la posibilidad de que fuera porque estaba celosa de las conversaciones que Jonan tenía con su novio. En su momento, el entrenador ya dijo que ese no había sido el motivo, pero ahora ha vuelto a aclarar el tipo de relación que tuvo con el exconcursante de ‘Supervivientes’.

«A Jonan lo conozco de haber quedado tan solo una vez con él, de una cena en la que estaba Adara porque era una cena con amigos. Nos empezamos a seguir en redes y como Jonan es un cachondo yo le reía las gracias. Yo le decía que entrenase conmigo a distancia desde Valencia, pero eso es todo», ha contado Álex Ghita. Por último, también ha querido responder a Miguel Frigenti tras lo que dijo de él en ‘Socialité Club’: «Él sabe que yo pongo muchos emojis, que llamo a todo el mundo ‘tigrecito’ y que lo que quería establecer era una relación puramente profesional».