Adara Molinero contesta sin ningún miramiento a Sofía Suescun y desarma un detalle de su currículum

Adara Molinero no está dispuesta a enterrar el hacha de guerra con Sofía Suescun, y prueba de ello es su última pulla desde 'En las mejores familias'. La televisiva aprovechó la última entrega de su videopódcast en Mtmad para cargar duramente contra la influencer tras unos comentarios en 'Socialité' que evidenciaron aún más su enfrentamiento. Y la colaboradora de Mediaset no ha dudado en recriminarle su última polémica con su madre.

"Me hace muchísima gracia cómo una persona puede juzgar o dar lecciones de moral cuando su propia vida está hecha un auténtico desastre", comenzó subrayando la ganadora de 'GH VIP 7' durante la última entrega de su espacio en Mtmad junto a su madre. Así, la de Alcobendas se refería directamente a Suescun y los ataques que había recibido por su parte desde 'Socialité'.

Adara Molinero sentencia a Sofía Suescun y su conflicto familiar con Maite Galdeano: "La has desechado como un perro"

Adara Molinero no dudó en responder a algunas de las acusaciones que recibió por parte de la que un día fue su amiga. "Ella dice que siempre acabo mal con todo el mundo y realmente han salido tres ex míos mataos… he estado con más personas, personas decentes que no salen por televisión a hablar de mí y he acabado bien", sentenció la ex azafata de vuelo, que puso entonces el foco en una de las polémicas más recientes de Sofía Suescun.

Adara Molinero a Sofía Suescun: "La diferencia entre tú y yo, es que yo sigo teniendo relación con mi madre y tú has desechado a la tuya como a un perro". pic.twitter.com/0dmnG5RsJ3 — El Indio (@Jero20033756) May 19, 2025

"Ella no está para hablar de ex porque tiene un currículum bastante extenso y te has matado y sacado los ojos con ellos. Tampoco está para hablar de relaciones de madres e hijos", esgrimió la televisiva, rememorando el desencuentro televisivo que vivieron la influencer y su pareja contra Maite Galdeando en varias entregas de 'De viernes' el verano pasado.

Un conflicto que ha perdurado en el tiempo y por el cual madre e hija continúan enfrentadas. "Fui bastante generosa cuando salió todo el tema con tu madre, pero ya se ve la clase de persona que eres que has aprovechado la mínima…", añadió Adara Molinero visiblemente indignada antes de estallar contra la ganadora de 'Supervivientes'.

"Ya me jodería que mi novio siguiera hablando de su ex"

"La diferencia entre tú y yo es que yo tengo relación con mi madre y tú has desechado a la tuya como a un perro. No has tenido miramiento ninguno", sentenció la televisiva, añadiendo más leña al fuego al enfrentamiento entre ambas, que seguro tendrá una respuesta en la próxima entrega de 'Socialité'. "Pedirle a Sofía Suescun que sea elegante es como pedirle a un mono que no coma plátanos. Ya me jodería que mi novio siguiera hablando de su ex. Nos lo tenemos que hacer mirar", terminó añadiendo Molinero ante su madre.