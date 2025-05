Sofía Suescun no se calla y dice lo que muchos señalan de 'De Viernes' tras lo hecho a Kiko Jiménez

Ana María Aldón y Kiko Jiménez fueron dos de los invitados de esta semana en '¡De viernes!'. Ambos se sentaron en el programa nocturno de Telecinco por el mismo motivo: contestar a lo que Gloria Camila dijo de ellos la semana anterior en el mismo espacio. Apenas un día después Sofía Suescun ha reaccionado a la entrevista de su chico.

Lo ha hecho desde 'Socialité', el programa en el que colabora comentando la última hora de 'Supervivientes 2025'. Para la influencer fue "un desperdicio" la forma en la que entrevistaron a Kiko Jiménez. "No me parece que fuera una entrevista. Sentí que era seis colaboradores contra un entrevistado, pero que no supieron aprovechar la oportunidad que tenían de poder escucharle, de poder empatizar con él, de poder debatir", ha lamentado Sofía Suescun.

Sofía Suescun carga contra los colaboradores de '¡De viernes!'

En su opinión todos iban contra Kiko y lo único que buscaban es "el aplauso pertinente que queremos y que necesitamos del público del plató y ya está". "Están como más centrados en eso que en su entrevistado. Entonces, no sé muy bien qué decir", añadía la hija de Maite Galdeano en el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana.

Sofía Suescun vio a su novio "como siempre, sin miedos, valiente, explicando lo que pudo, porque cada vez que terminaba algo le cortaban". "Me dio pena por el programa, ¿no? Que al final fue un desperdicio", lamentó la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'. Los presentadores le preguntaron qué siente Kiko Jiménez cada vez que tiene que hablar de Gloria Camila. A lo que la colaboradora ha respondido que "como cualquier persona cuando vive una historia, sea buena o mala, en el momento la vive intensamente, pero pasados los años, pues es verdad que uno empieza a olvidar, ¿no?".

"Sobre todo esos sentimientos que te pueden traer en aquel entonces un odio a la hora de contarlo, o una pena, cuando pasa el tiempo, a todos creo que nos pasa, lo tienes como un simple recuerdo que lo cuentas sin más", concluye Sofía Suescun su análisis sobre la entrevista de Kiko Jiménez en '¡De viernes!'.