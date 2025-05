La advertencia de Alexia Rivas a Gloria Camila ante lo que va a pasar en 'De Viernes' con Kiko Jiménez

Como cada festivo, Telecinco ha emitido este jueves 'Fiesta' en lugar de 'Tardear' y 'El diario de Jorge' y lo ha hecho con una nueva colaboradora: Olga Moreno, que coincidía además con otro de los fichajes más recientes del programa de Emma García, Gloria Camila.

Así, Telecinco sigue tirando de los rostros del clan de Rocío Jurado y Rocío Carrasco después de tenerles vetados durante los últimos dos años. Ambas han coincidido por primera vez en el plató de 'Fiesta' para comentar la última hora de 'Supervivientes'.

No obstante, rápidamente la tertulia se convertía en un duro enfrentamiento entre Olga Moreno y Gloria Camila con Alexia Rivas. Primero, la ganadora de 'Supervivientes 2021' ajustaba cuentas con la que fue su compañera de reality por haberla criticado después de haberse llevado bien en Honduras.

Y tras enfrentarse con Olga Moreno, Alexia Rivas también tenía para Gloria Camila. Todo se producía después de que la hija de José Ortega Cano cuestionara a su compañera por ser "veleta". "Eres un poco veleta y vas donde el aplauso fácil y rápido", soltaba.

"¿Sabes qué pasa? Que como ni Gloria ni Olga son mis amigas, que mis amigos están fuera, pues yo puedo opinar. Pues igual que ahora te he escuchado diciendo que te parece mal que Ana María y Kiko hablen pues...", contestaba Alexia mientras Gloria la cortaba. "He dicho que están en todo su derecho y que ya no hay nada más que decir", defendía Gloria.

"Pero has dicho que te sorprende porque llevan hablando tarde tras tarde. Y Gloria tú has vuelto aquí para seguir hablando de tus líos de tu familia y has vuelto a hablar de Kiko Jiménez", le recriminaba Alexia Rivas. "No, ella está aquí para hablar de 'Supervivientes' y si los demás hablan de su vida porque no va a poder Gloria hablar de la suya", trataba de defender Olga Moreno.

Alexia Rivas se enfrenta con Gloria Camila y Olga Moreno en 'Fiesta'

Algo que llevaba a que Alexia Rivas no se quedara callada. "Pues hablemos de 'Supervivientes', tú puedes hablar de los robos de Anita porque tú también robaste", soltaba sin pudor. "¿De 4 meses es con lo que te has quedado? Porque yo gané muchísimas pruebas, trece pruebas", se defendía Olga. "Y ganaste pues enhorabuena", le decía Alexia.

"Oye que yo no soy la protagonista, si tenéis rabia contra mí pues lo hablamos en otro momento, o detrás no pasa nada", terminaba diciendo Alexia Rivas. "Alexia dice que yo vengo a hablar de tal y evidentemente yo hablo de mi vida, pero es que Ana María y Kiko han hablado de mi vida, a ver si no tengo derecho a hablar yo", repetía Gloria Camila.

"Pero si tú te sientas en un 'De Viernes' y sacas a relucir a Kiko", le cuestionaba Alexia. "Le saco a relucir no, es parte de mi vida", le matizaba Gloria. "Si no me dejas hablar... Si dices que has denunciado a Kiko, ¿no crees que tiene derecho a sentarse a hablar él?", le preguntaba Alexia. "Sí, pero después de cuatro años pues yo también hablo de mi vida", volvía a decirle Gloria.

Y entonces Olga Moreno entraba a defender a Gloria Camila enfrentándose de nuevo a Alexia Rivas. "¿Tú puedes entender que si llevan cuatro años hablando mal de Gloria ella salga a defenderse?", le preguntaba. "Sí, por supuesto, pero yo te digo si yo no quiero resucitar a nadie no me sentaría en un plató a resucitarle. Y oye que Gloria no necesita ninguna abogada, que siempre estás muy calladita y Gloria se sabe defender sola", terminaba soltándole Alexia a Olga.