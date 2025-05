Fuerte enganchón en 'Fiesta' de Telecinco entre Alexia Rivas y Olga Moreno por lo ocurrido tras 'Supervivientes'

Este jueves 1 de mayo, Telecinco ha emitido 'Fiesta' en lugar de 'Tardear' al ser festivo por el día del Trabajo. Y el programa de Emma García ha contado con el fichaje sorpresa de Olga Moreno, que se incorpora al espacio de Unicorn Content para comentar 'Supervivientes'. Y en su debut ha tenido un fuerte desencuentro con Alexia Rivas.

Cabe recordar que Olga Moreno y Alexia Rivas fueron compañeras en 'Supervivientes 2021'. Pero su reencuentro lejos de ser amable ha sido todo lo contrario. Y es que parece que hay muchas rencillas abiertas entre ellas. De hecho, nada más recibirlas, Emma notaba una cara irónica en Alexia que no pasaba desapercibida.

"Con Alexia yo me llevaba muy bien en 'Supervivientes'. Pero de hablar de mí de 'eres maravillosa, estoy encantada' y al salir de 'Supervivientes' me ha puesto a parir", empezaba señalando Olga Moreno. "Bueno más bien he dado mi opinión", se defendía Alexia asegurando que el problema del reality de aventuras es que no se ven las 24 horas.

Alexia Rivas y Olga Moreno se encaran en 'Fiesta': "Yo no soy rencorosa"

Y poco a poco la tensión entre ellas fue creciendo. "Yo fuera vi que le robaste a tu mejor amiga que era Melissa su recompensa o como criticabas a tu amiga Lara Sajen. Pero Olga, me alegro de que estés aquí ahora, no sé como nos vamos a llevar como compañeras pero me sorprende porque tú dijiste que no te sentías bien en televisión y ahora te veo por todos los platós", soltaba Alexia.

"Pero di la verdad. Yo no me siento para hablar de la vida de otros, pero me encanta el programa de 'Supervivientes' y me sentaré aquí y donde me llamen para hablar de ello", aseveraba Olga Moreno. "Pues mira tenemos algo en común porque a mí me encanta la televisión", le contestaba Alexia Rivas.

Tras ello, 'Fiesta' empezaba a analizar la última hora de 'Supervivientes' y al hablar de las polémicas entre Carmen Alcayde y Makoke, Miguel Frigenti bromeaba que si Alexia y Olga volvieran a coincidir en 'Supervivientes' se llevarían igual de bien. "Nunca me llevaría bien con Alexia por todo lo que ha hablado de mí", soltaba Olga.

"Porque yo no soy rencorosa como tú y doy oportunidades", espetaba Alexia. "Yo no soy rencorosa pero cuando me tocan a mí y a los míos me duele muchísimo y yo no soy hipócrita como tu amiga Carmen", le corregía Olga a su compañera. "Cuando nos exponemos en televisión tenemos que soportar que los demás tengan su opinión y puedan responder y es lo que yo he hecho con educación, nunca te he faltado al respeto", sentenciaba Alexia.