Olga Moreno se hace fuerte en Telecinco y sigue los pasos de Gloria Camila como colaboradora de 'Fiesta'

Tras su reaparición hace unas semanas en 'De Viernes', Olga Moreno debutaba por sorpresa este jueves 1 de mayo como colaboradora de 'Fiesta' y ha coincidido con Gloria Camila, que como hay que recordar se incorporó también el pasado sábado como colaboradora al programa de Emma García.

Nada más recibirlas, 'Fiesta' ha querido comparar sus vidas y las vendía como "dos supervivientes de la vida". Tras el vídeo, Olga Moreno volvía a contar lo mucho que le está costando superar la muerte de su madre hace casi un año antes de volver a la televisión con 'Supervivientes All Stars'.

Después, Emma García ha querido hablar con Olga Moreno sobre su enemistad con Ana Luque, la que fuera amiga íntima y su defensora en 'Supervivientes' y que a día de hoy no tienen ninguna relación. "Oye yo tengo una amiga mía en el programa, Ana Luque", le comentaba Emma. "Y mía", apostillaba la invitada.

"¿No tenéis relación no?", le cuestionaba Emma. "Mira yo estaba en casa hace tres o cuatro semanas viendo 'Fiesta' y me encuentro a mi amiga Ana diciendo que ella nunca ha hablado mal de mí y yo me quedé, '¿perdona, que nunca ha hablado mal de mí?'", empezaba diciendo Olga Moreno.

"Yo estaba en un debate de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes', estoy con ella encantada, nos vamos al hotel, desayunamos juntas, hay prensa porque en ese momento tenía mucha prensa. Nos despedimos y al día siguiente me llama Leticia Requejo y me dice que Ana ha hecho una entrevista hablando mal de mí. Yo me di un lote de llorar", proseguía contando.

Olga Moreno aclara el motivo de su ruptura con Ana Luque

Tras ello, Emma García le cuestionaba si la llamó y habló con ella. "No, no la llamé porque quería leer la entrevista. Y dijo que yo no la había defendido y se dijo aquí que no había ningún vídeo hablando ella mal de mí y que yo no la había defendido en 'Supervivientes'. Está todo guardado en las redes, me compré una camiseta con su cara pidiendo que la salvaran", explicaba Olga. "¿Y no os habéis sentado a hablar?", insistía la presentadora.

"Yo con una persona que dice que he hecho un montaje con Agustín no quiero saber nada. Y luego los compañeros diciendo que es verdad que Ana nunca ha hablado mal de mí. Lo que no hay es un vídeo mío hablando mal de ella ni delante ni detrás porque es la primera vez que hablo de ella", sentenciaba Olga Moreno.

"Pues yo hubiese llamado porque soy de las que me gusta hablar los problemas", le replicaba Emma García. "Yo suelo llamar pero me dolió tanto que... Y ella ha seguido hablando mal de mí en todos los programas", se defendía la ex mujer de Antonio David Flores. "Aquí mal, mal no ha hablado solo ha dicho que no tenéis relación", le corregía Emma.

"Yo amigas así prefiero no tenerlas. Yo he querido a Ana no sabéis cuanto, y es buena persona, es buena niña y me he reído un montón con ella", seguía diciendo Olga. "Ella dice eso de ti", repetía Emma. "Yo no puedo hablar mal de ella, hemos pasado momentos buenos y malos pero que de la noche a la mañana hagas una entrevista sin decírmelo y encima hablando mal de mí", repetía.

"Y que diga que yo no la defendí cuando está todo guardado. Yo recuerdo que por problemas que hubo ese año yo tenía que entregar el cheque y dije si Ana gana entrego hasta el cheque. Ana no estaba nominada y sino está nominada no te dan paso para hablar de ella", se defendía Olga dejando claro que no quiere seguir siendo su amiga.