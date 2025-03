Olga Moreno da una sentencia a Terelu Campos en 'Supervivientes' con la que dice lo que muchos creen

Olga Moreno se soltó la lengua en 'De Viernes' al hablar de la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'. Y lo cierto es que sus palabras, que no son precisamente positivas, representan a una parte del público.

El programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona abordó el protocolo de abandono que ha activado por segunda vez. La continuidad de Terelu en el concurso pende de un hilo y su decisión definitiva se conocerá este domingo en 'Conexión Honduras'. La colaboradora y presentadora ha esgrimido sus grandes limitaciones físicas tras el cáncer como razón para poner punto final a esa participación.

"Yo entiendo que si Terelu está en Supervivientes es porque la productora y el equipo médico han dado el visto bueno. A mi lo que me ha faltado de Terelu… Yo entiendo las limitaciones que tiene Terelu, pero si no puedes pescar porque no puedes nadar, si puedes estar en la orilla con su caña. O, por ejemplo, si no tiene fuerza para coger un tronco, sí para coger unos palitos. Y juro por Dios que estoy intentando tener la máxima empatía", comentó en primer lugar Olga Moreno.

"Hay que tener claro que no es concursante", le replicó Carmen Borrego. "Aunque no sea concursante, pero que los compañeros estén haciendo la cabaña y que ella no coja ni la cuerda por lo menos y que la vea sentada… Te juro que me ha faltado esa empatía con los compañeros", prosiguió atizando Olga Moreno sin rodeos.

"Y la entiendo perfectamente en sus limitaciones, pero estamos en supervivencia. El show me encanta pero ¿algo Carmen? Es que no he visto absolutamente nada", remató la exmujer de Antonio David Flores en 'De Viernes', sentenciando así el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes'.