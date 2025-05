El feo gesto de 'Socialité' con María Patiño y Nuria Marín ante lo hecho en Telecinco que no ha pasado desapercibido

Este domingo 18 de mayo 'Socialité' está de celebración. El programa de Telecinco ha alcanzado las 900 entregas y lo ha celebrado con el regreso de una de sus reporteras estrella, Alexia Rivas. Sin embargo, han pasado por alto mencionar a sus dos primeras presentadoras, María Patiño y Nuria Marín.

Han pasado ya cinco años desde que Alexia Rivas tomó la decisión de abandonar 'Socialité' tras verse envuelta en la polémica del Merlos Place, el triángulo amoroso junto a Marta López y Alfonso Merlos. Desde entonces, la periodista ha sido colaboradora en múltiples programas de Telecinco, e incluso ha llegado a participar en 'Supervivientes'.

Pero la reportera no había vuelto a pisar el plató que le dio a conocer hasta este domingo. Lo ha hecho para celebrar el programa número 900 y se ha mostrado visiblemente emocionada: "Hace años que no paso por aquí y no podía faltar. Para mí esto es como volver a casa. Empecé siendo una niña que no tenía ni idea de la televisión y he crecido mucho".

"Han pasado siete años, 'Socialité' fue el comienzo de una vida que ahora tengo y que amo, para mí siempre vais a ser casa. Aquí aprendí lo que es la televisión, lo que es el esfuerzo y supuso un antes y un después para mí y mi carrera", ha añadido Alexia Rivas al ser recibida en el plató de 'Socialité' por María Verdoy y Antonio Santana.

'Socialité' se olvida de María Patiño y Nuria Marín en sus programa 900

Alexia Rivas y María Verdoy en el aniversario de 'Socialité'

La periodista ha aprovechado la visita para aconsejar a sus compañeros que "sigan como hasta ahora", y que continúen dándolo todo cada sábado y cada domingo. Los presentadores y demás reporteros de 'Socialité' le han agradecido sus palabras con un gran aplauso y bailando la canción de Melody, 'Esa diva'.

Sin embargo, ni Alexia Rivas ni ninguno de los trabajadores del programa han hecho mención a María Patiño y Nuria Marín, sus primeras presentadoras. Un feo gesto que no ha pasado desapercibido. Tan solo María Verdoy ha querido agradecer a todos aquellos "que han formado parte de 'Socialité'", pero sin mencionar a sus excompañeras.