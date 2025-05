María Patiño comparte lo que está viviendo el equipo de 'La Familia de la Tele' tras su primera semana

'La familia de la tele' ha cerrado su primera semana de emisión con pobres datos de audiencia, muy lejos de lo que se esperaba. Además, el nuevo magacín vespertino de La 1 ha tenido que hacer frente a duros ataques, tanto por parte de la audiencia, como por parte de los propios trabajadores de TVE. Por tal motivo este viernes 9 de mayo, María Patiño ha decidido hacer autocrítica.

Lo ha hecho después de que el crítico televisivo Bob Pop visitara el plató para trasladar al equipo de 'La familia de la tele' lo que la audiencia piensa de ellos. "Yo voy a ser la voz del pueblo. Haré un poco lo que hacía María Teresa Campos como defensora del espectador, pero sin tener que darle la paga a Terelu", ha bromeado el escritor, quien ha reconocido que lo que ha visto desde su casa, le ha gustado.

Ha llegado a Bellavista la voz del pueblo (Bob Populi) 📢#LaFamilia9M ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/BsximA0uWe — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 9, 2025

María Patiño reconoce los fallos de los primeros programas

Sin embargo, tirando de ironía, María Patiño le ha pedido alguna crítica: "Necesitamos alguna crítica, que nadie nos ha criticado". Acto seguido, la presentadora ha reconocido los fallos que tuvieron durante las primeras entregas: "Es una realidad, a mí no me importa compartirlo porque el público lo ha visto. El primer día, estábamos muy perdidos". "Yo no entendí nada", ha confesado Bob Pop, dando así la razón a la periodista.

Tras esto, el escritor ha repasado algunos de los momentos más destacados de esta primera semana de 'La familia de la tele': "El gran hit ha sido ver a Rosa Benito dándole un manotazo a Torito". Y, aunque según él, la exmujer de Amador Mohedano fue muy falsa, Belén Esteban y María Patiño no se quedaron atrás. "Cada una estaba en su papel de ser un poco falsa con el cuchillo guardado en el bolso", ha sentenciado.

Además, la voz del espectador también ha recordando el momento en el que Kiko Matamoros reveló que había hecho un trío con una exnovia de Bertín Osborne. Aunque Bob Pop ha criticado que lo contara de una forma un tanto enrevesada. Sin embargo, el colaborador ha dado una justificación al respecto: "Porque esto es Televisión Española. Si lo hubiera contado en otro sitio, lo hubiese contado de otra forma. Yo tengo que pensar cómo contar ese relato para que nadie se sienta en su casa molesto o agredido". De esta forma, Matamoros ha dejado entrever que el equipo del programa se está mostrando muy prudente al tratar ciertos temas, algo que no sucedía en su etapa en Telecinco con 'Sálvame'.

Además, María Patiño en declaraciones a 'El Español' ha sido rotunda cuando le preguntan por las críticas recibidas por la llegada de 'La familia de la tele' a la programación de RTVE: "Es la única pregunta que no contesto a la prensa escrita. Sólo la contestaría en directo en un programa. No quiero que me utilicen en una situación tan delicada como es el dinero público", ha sentenciado la periodista.