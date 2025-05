María Patiño se pronuncia en estos términos nada más arrancar 'La Familia de la tele' ante las malas audiencias

Desde el estreno de 'La familia de la tele' el pasado lunes con el gran desfile no se habla de otra cosa. Y es que el nuevo 'Sálvame' de TVE no ha arrancado con buen pie en lo que a audiencias se refiere. Ya el dato del lunes no era nada halagüeño pero es que no ha parado de bajar.

De hecho, este miércoles, 'La familia de la tele' descendía hasta un alarmante 6,2% de cuota de pantalla y solo 445.000 telespectadores de media. Cabe recordar que el programa de María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua vio recortada su duración este miércoles y este es el dato que anotó entre las 18:55 y las 20:30 horas tras 'La Promesa'.

Estas audiencias están siendo muy cuestionadas por muchos en redes sociales y en medios de comunicación. Y si ya este miércoles, Kiko Matamoros lanzaba con sorna un comentario sobre los datos de 'La familia de la tele' cuando Belén Esteban animaba a la gente que no se perdiera 'La Promesa' asegurando que "no, si eso lo ven"; este jueves ha sido María Patiño la que se ha pronunciado.

El comentario de María Patiño al arrancar 'La familia de la tele'

Así, la presentadora que ha tomado las riendas como presentadora titular de 'La familia de la tele' dejando en un segundo plano tanto a Inés Hernand como a Aitor Albizua, no se cortaba al lanzar un comentario irónico sobre las discretas audiencias que está cosechando el magacín de LA OSA Producciones Audiovisuales en los primeros días.

"Ay que bien cuanta gente del público, yo sé que vosotros si que nos vais a ver", soltaba María Patiño antes de lanzar una carcajada. Un comentario que llega después de que en 'La familia de la tele' hayan tomado medidas al llevar el sofá en el que se suelen sentar los colaboradores a la zona central del plató frente al público después de que estos días estuviera en otro set donde le daban la espalda a los espectadores que estaban en el plató.