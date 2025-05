Alexia Rivas revela lo ocurrido con Manuel y Gabriela cuando se apagaron las cámaras de 'Supervivientes'

Manuel González reapareció en el plató de 'Supervivientes 2025' tras su expulsión y vivió una noche muy tensa durante el reencuentro con su pareja Gabriella, con la que tenía que afrontar las polémicas que se han originado en España durante su concurso a raíz de una supuesta infidelidad de ella.

En mitad del cara a cara entre Manuel y Gabriella, tanto el padre como la hermana del concursante abandonaron el plató. Gloria aseguró que la novia de su hermano le había amenazado y Manuel padre se fue del estudio advirtiendo con acciones legales.

Todo comenzó tras un frío abrazo. Gabriella irrumpió en el plató de 'Supervivientes 2025' y acusó a la hermana de Manuel González de difundir falsedades sobre ella: "Voy a empezar por el bulo, por el montón de informaciones falsas que tu hermana se ha dedicado a decir en todos los platós".

Sobre ese supuesto mensaje de ruptura que la joven le habría dejado a Manuel, dio explicaciones y clamó por haber vulnerado su intimidad: "Te envíe un mensaje por un montón de agobio que tenía y tu hermana cogió y lo enseñó en directo. Aparte de invadir mi privacidad y la tuya, mostró el mensaje".

Al instante, Gloria saltó, denunció amenazas por parte de Gabriella fuera de las cámaras y se marchó súbitamente del plató para no hacer más espectáculo: "Me has amenazado en un programa de televisión y tengo muchísima educación. Es el momento de mi hermano y yo lo siento, pero Manuel yo me voy".

No fue el único abandono. Detrás de ella, salía también el padre de Manuel González. No sin antes advertirle a Gabriella de las acciones legales que han emprendido contra ella. "Está todo en manos de los abogados. No quiero ni mirarte a la cara, se acabó", gritó el hombre.

Todo esto ante la atónita mirada del exconcursante de 'Supervivientes', que no sabía dónde meterse. "Se han cargado tu puta relación y tu puto concurso y encima se indignan y se van. ¿Sabes que voy a terapia, que estoy mal? Todo lo que está pasando, que están en todos los putos programas de televisión hablando de mí y vacilándome... ¿Qué le pasa? ¿Tiene algo personal? No lo entiendo. Necesito saber qué está pasando. Tu familia no me acepta ni me quiere por lo que sea", sollozó Gabriella visiblemente afectada por la situación.

Acto seguido, se produjo una discusión entre Manuel y Gabriella que los espectadores no pudieron ver porque en ese momento se estaba disputando el juego de prelíder. Unas imágenes que se podrán ver en el 'última hora'. Pero ¿y qué paso cuando se apagaron las cámaras?

Pues bien, sobre ello ha dado cuenta Alexia Rivas en 'Vamos a ver'. La periodista fue una de las comentaristas de 'Supervivientes' en la gala de 'Tierra de Nadie' de ayer. Y ha compartido con la audiencia lo que pasó al acabar la emisión y salir del plató.

"¿Se fueron juntos o por separado?", ha preguntado Joaquín Prat. "Se fueron por separado. Además, Gabriella se fue por una puerta, la hermana y la familia se fueron por otra y Manuel se quedó en plató y no sé con quién salió", ha explicado Alexia. Un comportamiento que explicaría que la situación entre ellos acabó fatal y que la ruptura podría ser una realidad.

En la undécima gala de 'Supervivientes 2025' de este jueves, con Jorge Javier Vázquez al frente, ambos estarán en plató, tal y como ha confirmado Telecinco, para actualizar su estado como pareja.