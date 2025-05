Abandonos y anuncio de acciones legales en 'Supervivientes' ante lo sucedido en el careo de Manuel y Gabriella

Tras su periplo por Honduras, Manuel González ha entrado en el plató de 'Supervivientes' donde ha podido afrontar algunas de las polémicas iniciadas durante su concurso. Una de las más sonadas ha sido la supuesta infidelidad de Gabriella a la que Manuel ha podido ver cara a cara en el plató. Un encuentro que ha hecho estallar la tensión por los aires y es que tanto la hermana del joven como el padre del concursante han acabado abandonando el plató.

Antes de que se produjese el reencuentro, Manuel González hacía saltar las alarmas al dar por zanjada su relación tras recibir un mensaje de Gabriella. "No soy ni el primero ni el último. Si las cosas pasan en la vida, pasan y ya está. Le di mi confianza y yo me he portado con ella de diez y no le he fallado en ningún momento. Mira, ya me ha tocado a mí sufrirlo en propias carnes. Nadie se muere por nadie en esta vida. Tengo la confianza en ella, pero mi hermana dice que tiene un mensaje de ruptura", ha compartido.

El reencuentro entre Gabriella y Manuel González no se ha hecho esperar. Tras un frío abrazo, la pareja del joven ha tomado la palabra para señalar a la hermana de éste: "Voy a empezar por el bulo, por el montón de informaciones falsas que tu hermana se ha dedicado de ir a todos los platós a contar por la cara y conversaciones también de tu padre en plató diciendo que no me quiere para su hijo".

Lejos de quedarse ahí, Gabriella ha asegurado: "Te envíe un mensaje por un montón de agobio que tenía, tu hermana coge y lo enseñó en directo. Aparte de invadir mi privacidad y la tuya, cogió el mensaje. Ella se dedica todo el rato a eso y luego dice que la amenacé porque la había pegado... Surrealista". Una acusación por la que la principal aludida ha explotado e incluso ha llegado a abandonar el plató: "Me has amenazado en un programa de televisión y tengo muchísima educación. Es el momento de mi hermano y yo lo siento, pero Manuel yo me voy".

No ha sido el único abandono que se ha producido en el plató puesto que detrás de la hermana, ha salido el padre de Manuel González. No sin antes advertirle a Gabriella de las acciones legales que han emprendido contra ella. "Está todo en manos de los abogados. No quiero ni mirarte a la cara, se acabó", ha llegado a asegurar ante la atónita mirada del hasta ahora concursante.

"¡Se han cargado tu concurso!": La dura acusación de Gabriella a la hermana y al padre de Manuel

Una situación que ha provocado el estallido de Gabriella. "Se han cargado tu puta relación y tu puto concurso y encima se indignan y se van. ¿Sabes que voy a terapia, que estoy mal? Todo lo que está pasando que está en todos los putos programas de televisión hablando de mí y vacilándome, ¿qué le pasa? ¿Tiene algo personal? No lo entiendo. Necesito saber qué está pasando y por qué fui para allá a verte", ha comentado visiblemente agobiada.

En la misma línea, la joven no ha dudado en afearle a Gloria su actitud: "Si te mando un mensaje de lo que sea, ¿tú ves normal que se meta a leerlo y que vaya al programa 'De viernes' a contarlo y a decir que he roto mi relación? Es un mensaje de más de 20 líneas en el que te digo que estoy súper agobiada, que necesito hablar contigo porque la presión me puede, porque tu hermana no para y noto voces externas entrando en nuestra relación. Tu familia no me acepta ni me quiere por lo que sea. Tu padre su único argumento es que es por los rumores y Gloria porque sí. Supongo que le dará igual".

Asimismo, Gabriella ha podido arrojar luz sobre su supuesta amenaza a Gloria. "No paraban de llegarme cosas de ella. A mí cuando me llamaron dije "¿cómo puede ser así esta persona?" Me puse nerviosa, solté lo de que debería de haber ido y engancharla por los cuatro pelos. Pero yo no la he amenazado a ella, colega. ¡Ya vale! Todo en contra mía todo el rato", ha explicado. Por su parte, Manuel González ha asegurado: "Me choca mucho ver a mi hermana y a mi padre tan molestos que no la quieren ni ver. No he vivido esta situación en mi vida y desde el primer momento que me separé es que mi confianza la tiene".