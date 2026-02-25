Lucía Sánchez y el padre de Manuel González, a punto de llegar a las manos en 'GH DÚO': "Fuera, fuera, fuera"

Lucía Sánchez, expareja de Manuel González, y el padre de éste han estado a punto de llegar a las manos en el plató de 'GH DÚO' durante la gala de este martes. Se ha vivido una situación tan sumamente desagradable que varios de los presentes han tenido que actuar de forma inmediata para separarles mientras el público de las gradas coreaba a voz en grito: "¡fuera, fuera!".

Todo se ha desencadenado en los posicionamientos contra Carlos Lozano o Manuel González, entre quienes se ha librado un duelo de expulsión titánico. Los alegatos en negativo sobre uno u otro se han producido en el estudio del reality y, cuando le ha tocado el turno a Lucía, en calidad de colaboradora, la situación se ha tensado hasta límites insospechados.

La joven ha decidido 'pedir' el voto contra su ex y ha esgrimido una de las razones: "Sigo sufriendo la mala educación de su padre como hace un momento. Nunca nos llevamos bien y no le soporto". "Has tenido que venir a dar por culo aquí", le ha replicado Manuel padre. "A mí me respetas, que no me imagino a mi padre con tu edad haciendo lo que tú haces... Vergonzoso, maleducado", ha exclamado Lucía Sánchez.

Tras los posicionamientos, Jorge Javier Vázquez ha querido indagar en si siempre se han llevado tan mal. "Nunca la he querido para mi hijo", ha aseverado Manuel. "Este señor no quiere a nadie para su hijo pero su hijo es el que pone los cuernos a todas. Que aprenda a decirle a su hijo cómo tiene que tratar a las mujeres", le ha contestado Lucía sin cortapisas.

"He tenido broncas monumentales con este señor porque de puertas para dentro falta al respeto a mi familia", ha denunciado a continuación la joven. Estas palabras lo han dinamitado todo. "Yo jamás en la vida", ha saltado como un resorte él. "Eso es verdad", ha insistido Lucía. "Eso es mentira, eso es mentira", se ha encrespado el padre de Manuel y Gloria, totalmente fuera de sí. Así, hasta alcanzar unas cotas que hacían temer que ambos iban a llegar a las manos.

"Este señor no quiere a nadie para su hijo, pero su hijo le pone los cuernos a todas"

PELOSS#GHDúoDueloDeGigantes pic.twitter.com/mpqu9o99B5 — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) February 24, 2026

Jorge Javier ha tenido que intervenir rápidamente pidiendo "cuidado" a los dos por su desmedida exaltación. Por su parte, Mónica Hoyos, John Guts y Raquel Salazar también se han acercado para templar los ánimos en la medida de lo posible. En paralelo, el público de las gradas del plató de 'GH DÚO' ha coreado "¡fuera, fuera, fuera!" al unísono. Un clamor atronador contra el padre de Manuel por su actitud tan violenta.

El presentador se ha llevado a Lucía Sánchez a otro punto del plató para que se tranquilizara. "Juro por mi hija que yo no invento, pedazo de sinvergüenza", ha gritado en mitad de un brote de histeria. "Sinvergüenza tú", ha respondido Manuel. "No le puedes gritar a una mujer así", le ha aconsejado John Guts, que se ha erigido como pacificador.