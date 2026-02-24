Mediaset anuncia el calendario de la recta final de 'GH DÚO' en su programación con una expulsión sorpresa

Ahora si que la cuarta edición de 'GH DÚO' ha entrado en su recta final en Telecinco. Este martes, la cadena de Mediaset ofrecerá una gala especial del reality con Jorge Javier Vázquez en la que se producirá la expulsión de uno de los nominados: Carlos Lozano o Manuel González.

Así, Telecinco ha decidido cancelar la emisión de 'Universo Calleja' después de que el formato anotara mínimo histórico el pasado martes, y dejando su futuro en el aire, para ofrecer una nueva gala especial de 'GH DÚO' cuatro semanas después.

Tras la expulsión de Carlos Lozano o Manu González este martes, 'GH DÚO' proclamará el jueves a sus finalistas en una gala en la que comenzarán las campañas de los concursantes y sus 'jefes de campaña' para conquistar a la audiencia.

Con ello, queda por saber cuándo ofrecerá Telecinco la gran final de 'GH DÚO' teniendo en cuenta que los planes pasan por estrenar 'Supervivientes 2026' el próximo jueves 5 de marzo. Es decir, todo apunta a que la cadena emitirá la semifinal el domingo y la gran final de la cuarta edición de la versión de parejas del reality el martes 3 de marzo.

Así será la gala de 'GH DÚO' este martes con expulsión sorpresa

Manu González y Carlos Lozano protagonizarán un duelo determinante en una noche en la que ambos concursantes se enfrentarán a su último cara a cara en la Sala de la Verdad sin saber que Anita fue salvada anoche. Antes de conocer la decisión de la audiencia, compartirán además unas curvas de la vida muy especiales centradas en sus historias amorosas, que incluirán sorpresas inesperadas para ellos.

Por otro lado, los concursantes recibirán una información crucial e inédita en la historia del formato que influirá directamente en la recta final del concurso. A solo dos días de la proclamación de los finalistas y del inicio de sus campañas, el programa dará un paso decisivo que condicionará el camino hacia una fase final que se presenta más compleja de lo que puede parecer.