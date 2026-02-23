Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Carlos Lozano o Manuel González?

Carlos Lozano, Anita Williams, Manuel González y Juanpi Vega quedaron expuestos al juicio del público el pasado jueves como resultado de las últimas nominaciones de 'GH DÚO'.

Este domingo, en el programa 'Cuentas Pendientes' se ha llevado a cabo una doble salvación, la de los dos concursantes con menor porcentaje de voto en la app de Mediaset Infinity. Los afortunados han sido Juanpi y Anita.

Por tanto, el proceso de eliminación ha quedado en un duelo entre dos archienemigos: Carlos Lozano y Manuel González. Y ojo, que se resolverá este martes, 24 de febrero, en una gala especial a partir de las 23:00 horas.

En esa emisión extra de 'GH DÚO' Jorge Javier Vázquez anunciará el nombre del nominado que seguirá los mismos pasos que Cristina Piaget. ¿Será Carlos o Manuel? ¿Quién de los dos ganará la batalla antes de la gran final? VOTA en la encuesta de El Televisero.