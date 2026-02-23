Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Carlos Lozano o Manuel González?

por El Televisero

Carlos Lozano y Manuel González se juegan su permanencia en 'GH DÚO' de cara a una expulsión que se resolverá este martes en una gala especial

Carlos Lozano y Manuel González, nominados de 'GH DÚO'
Carlos Lozano y Manuel González, nominados de 'GH DÚO' | Montaje El Televisero

Carlos Lozano, Anita Williams, Manuel González y Juanpi Vega quedaron expuestos al juicio del público el pasado jueves como resultado de las últimas nominaciones de 'GH DÚO'.

Este domingo, en el programa 'Cuentas Pendientes' se ha llevado a cabo una doble salvación, la de los dos concursantes con menor porcentaje de voto en la app de Mediaset Infinity. Los afortunados han sido Juanpi y Anita.

Por tanto, el proceso de eliminación ha quedado en un duelo entre dos archienemigos: Carlos Lozano y Manuel González. Y ojo, que se resolverá este martes, 24 de febrero, en una gala especial a partir de las 23:00 horas.

En esa emisión extra de 'GH DÚO' Jorge Javier Vázquez anunciará el nombre del nominado que seguirá los mismos pasos que Cristina Piaget. ¿Será Carlos o Manuel? ¿Quién de los dos ganará la batalla antes de la gran final? VOTA en la encuesta de El Televisero.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Belén Rodríguez y Mónica Hoyos

A Belén Rodríguez y Mónica Hoyos se les escucha quién va a ser el ganador de 'GH DÚO' en Telecinco

Roberto Jiménez
Nominados de 'GH DÚO'

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el próximo expulsado de 'GH DÚO': Carlos, Anita, Manuel o Juanpi?

El Televisero

Últimas noticias