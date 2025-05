'Tardear' pone en el disparadero a Manuel González y Gabriela y desmonta su montaje antes de 'Supervivientes'

Este martes, Manuel González se reencontraba con Gabriela en Honduras después de que su hermana Gloria le avisara de los rumores sobre una posible infidelidad de ella. No obstante, él sigue confiando en su pareja y sigue apostando por su relación. Pero un día después, 'Tardear' se ha hecho eco de una información que podría dar un vuelco a esta historia.

Así, 'Tardear' analizaba este miércoles el reencuentro de Manuel y Gabriela en Honduras con su padre y con su hermana. El padre de Manuel no se cortaba nada al decir que "yo a ella no la quiero para mi hijo". "¿Pero por qué?", le cuestionaban. "Porque no me gusta para mi hijo y por las informaciones que hay", aseveraba él.

Al escucharle, Marta López le recriminaba que fuera así de duro con Gabriela cuando su propio hijo Manuel no ha respetado a nadie cuando ha sido infiel o cuando ha provocado que otras como Anita hayan sido infieles a su pareja. "Como mi hijo ha engañado a tantas mujeres, a mí no me gusta que engañen a mi hijo", se defendía Manuel padre.

Después, Verónica Dulanto ponía sobre la mesa que quizás Manuel está enamorado realmente de Gabriela y por eso prefiere creerse a su novia que a su hermana. "¿De cuánto está enamorado mi hijo?", cuestionaba el padre. "Pues él decía ayer que muchísimo y que quiere estar con ella", le recordaba Boris Izaguirre. "Él dijo que era la primera vez que se enamoraba", apostillaba José María Almoguera.

"Eso es algo que habéis escuchado en televisión por primera vez pero eso se lo he escuchado yo decir de todas", soltaba entonces el padre de Manuel provocando revuelo en el plató de 'Tardear'. "¿Tú tal y como le ves con Gabriela le has visto con otras parejas?", repreguntaba Dulanto. "Él tiene ese pronto pero después se va enfriando y cuando las quiere dejar las deja", sentenciaba.

Tras ello, 'Tardear' conectaba con Gloria, la hermana de Manuel, que sigue en Honduras tras visitar a su hermano. Y tras escucharla, Frank Blanco avanzaba que al programa les había llegado un testimonio que aseguraba que "Manuel y Gabriela pueden habernos engañado a todos". "Puede que los dos se pusieran de acuerdo para una estrategia rentable", añadía.

Un amigo de Manuel asegura que su relación con Gabriela es un montaje

Así, el programa de Telecinco recordaba cómo el propio padre de Manuel defendía que su hijo y Gabriela solo eran amigos y como una amiga de Gabriela aseguraba que el círculo más cercano de ella pensaba que todo era una estrategia de marketing. Por si fuera poco, un amigo de Manuel defiende que no son pareja.

"Me dice que no son novios, que nunca lo han sido y que han creado una estrategia para que cuando salga Manuel de 'Supervivientes' hacer el mayor número de platós posible. Y es más, me cuentan que se reunieron el día antes de irse a 'Supervivientes' y perfilaron punto por punto lo que iban a hacer e incluso hablaban de cantidades económicas y los programas a los que iban a ir los dos y que al final del concurso romperán", revelaba Álex Álvarez desde la redacción.

Tras escucharlo, el padre de Manuel decía que no se creía nada de ese testimonio. "Yo conozco a Manuel y sé que no lo necesita", defendía por su parte Marta López. "No tiene sentido, si quería crear más morbo se habría intentado liar con alguien", apostillaba la colaboradora. Por último, Gloria, la hermana del concursante lanzaba un último alegato a favor de su hermano. "Manuel no va a traer a un montaje a comer a mi casa", sentenciaba.