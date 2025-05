El reencuentro de Manuel González y Gabriela en 'Supervivientes' acaba de la forma más inesperada

Manuel González ha sido uno de los protagonistas de la última entrega de 'Supervivientes'. El concursante ha podido reencontrarse con su pareja Gabriela después de que el pasado domingo se enterase de los rumores de infidelidad que han surgido durante su periplo por Honduras. Haciendo caso omiso de dichas habladurías, nada más ver a su pareja, Manuel González no ha dudado en abalanzarse sobre ella.

"En mi vida quiero estar contigo, te quiero mucho mucho mucho", le ha dicho mientras le besaba en la playa. "Te lo juro Gabriela, te he echado mucho de menos", ha proseguido diciendo. Poco ha tardado en dar a conocer su encuentro con su hermana: "El otro día se me iba a salir el corazón con mi hermana. Me decía "Manuel, que no te lo quiero contar, que han pasado cosas"".

Así pues, Manuel González no ha dudado en compartir con su novia sus sentimientos: "Yo confío en ti, te lo juro. Gabriela, te quiero un montón. Conforme en ti ciegamente, te lo digo, te quiero. Pienso en ti todas las noches". Frente a ello, Gabriela ha reconocido haber estado "muy agobiada" por la situación: "Siempre hay problemas. Ya hablaremos cuando salgas, está todo bien. A mí nada, pero es lo que hablamos cuando te fuiste. Siempre me quieren cabrear. No pasa nada, está todo bien y yo te escribo todos los días".

En ese momento, Manuel González le ha desvelado a Gabriela lo que sucedió el domingo cuando le dieron a conocer las supuestas infidelidades. Frente a ello, el joven ha reafirmado su intención de seguir junto a ella: "A pesar de todo lo que me digan, hasta que no te viera,, hablara contigo y te mirara a los ojos, sé que no. Confío en ti y te quería decir que o es contigo o es con nadie. Estoy loco, todas las noches pienso en ti, cuando me levanto y tengo todo el día a Gabriela en mi boca. Quiero estar contigo y estoy convencido, no me ha pasado en la vida". Por su parte, la pareja del joven no ha dudado en abrazarle y besarle al tiempo que ha asegurado: "Yo estoy súper agobiada".

"Mi hermana me dijo que habían pasado cosas, que habían hablado y cuando saliera yo lo tenía que hablar con Gabriela. Mira, desde que estuvo mi hermana no te voy a decir que he tenido un momento de bajón, pero me podía más el hablarlo con ella y confiar en ella. Nos dimos la palabra, yo le prometí que la iba a respetar y ella también. Confío en ella, se lo veo en los ojos", ha añadido al tiempo que su pareja se ha acercado para abrazarle y besarle. "Cuando salga te demostraré lo que te tengo que demostrar... Estoy súper orgullosa de ti y tienes mi apoyo desde fuera", ha concluido diciendo la joven antes de que Sobera cortara la conexión.

Las palabras de Manuel a Gabriella tras los rumores de infidelidad 😱



🏝️ #TierraDeNadie9

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/F4hSwB551o — Supervivientes (@Supervivientes) May 6, 2025

La encarecida petición de Manuel a su hermana en 'Supervivientes'

El encuentro entre Manuel y Gabriela se ha completado con la llegada de Gloria, la hermana de Manuel. "Me han llamado desde programas, un vídeo... es normal que me enfade contigo", se ha excusado Gloria ante lo que Gabriela le ha soltado: "Te entiendo a ti y tu postura. Pienso que deberías hablar conmigo, no enfadarte. Hablarme porque el que se tiene que enfadar es tu hermano".

A pesar de ello, Gloria ha hecho referencia a un polémico vídeo de Gabriela bailando en actitud sensual: "A mí mi novio sube un vídeo bailando y yo rompo cabezas". "Tu relación es diferente", le ha espetado la pareja de Manuel. Pese a ello, la hermana del concursante ha asegurado: "Hay cosas que a mí no me cuadran, ¿lo entiendes o no?".

En la misma línea, Gloria ha añadido: "Si tú lo respetas a él y tu a ella, que de vez en cuando te columpias... Tienes que entender que le tengo que defender a él porque le he defendido siempre". "Las relaciones son de dos", ha comentado Gabriela para, acto seguido, ser respondida por Gloria: "Tienes que entender que como defensora tengo que dar la cara por mi hermano y tengo que hablar". Tras las distintas acusaciones, Manuel ha tomado la palabra para asegurar: "Yo por un baile de TikTok no me voy a mosquear con ella".

Tras una pausa publicitaria, Manuel González ha asegurado mantener la confianza puesta en su pareja. Así se lo ha manifestado a su hermana: "Estoy en condiciones extremas y llevo para dos meses, estoy pasando mucha hambre. Antes de entrar aquí le di a Gabriela mi plena confianza y sigo confiando en ella. Entiendo que mi hermana haya sacado uñas y dientes, pero yo hasta que no salga de aquí y vea lo que tenga que ver, sigo confiando en Gabriela porque la miro a sus ojos y es la misma mirada que nos dimos antes de venir aquí".

Las reacciones por parte de Gloria no se han hecho esperar: "Yo el otro día se lo dije, él tiene que ver las cosas y es el que decide. Toda la vida y lo sigo diciendo voy a sacar cara por él hasta el final. Si tú le das la confianza a ella, para adelante".