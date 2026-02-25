"Duelo de gigantes". Así ha titulado 'GH DÚO' la gala especial de expulsión que Telecinco ha programado para la noche de este martes. Y lo cierto es que la grandilocuencia de esas palabras ha sido proporcional al apasionante duelo de eliminación que han protagonizado Carlos Lozano y Manuel González.

Los eternos adversarios, enemigos sin tregua desde el arranque del concurso, se han medido a cara de perro en la fase final del proceso de expulsión tras la salvación previa de Anita Williams y Juanpi Vega como poseedores del número más bajo de votos.

Nada más comenzar la emisión, el equipo de 'GH DÚO' ha mostrado en pantalla los porcentajes: 58% frente a un 42%. Es decir, cierta disparidad pero sin ser un enfrentamiento muy apretado como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de la temporada.

Antes de proclamar el nombre del expulsado, Carlos Lozano y Manuel González han sido reunidos en la sala de la verdad para ajustar sus cuentas pendientes, que han sido muchas y muy enconadas, dando lugar a fuertes encontronazos con el televoto aún abierto.

Finalmente, para culminar una gala extraordinariamente tensa, se han cerrado las votaciones y Jorge Javier Vázquez ha procedido a comunicar en directo el veredicto final de los espectadores a través de la app de Mediaset Infinity. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Manuel", ha anunciado el catalán.

Así, Manuel González ha sido el expulsado de 'GH DÚO' con un 57% de los votos frente al 43% acumulado por Carlos Lozano. Una salida doblemente dolorosa para el gaditano. Primero, por caer derrotado ante su archienemigo; y segundo, por producirse a las puertas de la gran final.

Manuel se convierte en el expulsado de la noche:#GHDúoDueloDeGigantes pic.twitter.com/KFkllrV7Ok — Gran Hermano (@ghoficial) February 25, 2026

Desolación en la casa ante la expulsión de Manuel González, que ha abandonado de malos modos

Cuando ha tenido lugar el regreso de Carlos Lozano a la casa, las caras de los compañeros, especialmente la de su hermana Gloria, eran el fiel reflejo de la desolación. Al final, estaban constatando que "la bestia televisiva" que tanto habían denostado se acababa de zampar a un miembro de la pandilla.

Así ha sido la vuelta de Carlos a la casa:#GHDúoDueloDeGigantes pic.twitter.com/R4GHBWA1I3 — Gran Hermano (@ghoficial) February 25, 2026

Mientras tanto, el expulsado de la noche no ha tenido buen perder precisamente, y ha declinado continuar el juego propuesto por 'GH DÚO'. "Manuel se ha negado a ver la vuelta a la casa de Carlos, se ha cogido un rebote y ha dicho que se acabó la televisión y los realities para él", ha informado Jorge Javier antes de despedir la emisión.