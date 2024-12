Adara Molinero abandona 'GH' tras lo sucedido con la madre de Violeta, que es expulsada del plató

Adara Molinero ha protagonizado el que ha sido uno de los encontronazos más sonados de la actual edición de 'Gran Hermano'. La colaboradora televisiva ha acabado abandonando el plató del reality entre gritos y lágrimas por los ataques que la madre de Violeta le ha lanzado. Un abandono que ha provocado el caos en plató. Incapaz de que Jorge Javier pusiese orden, la organización del reality ha tenido que cortar la emisión regular de la gala hasta en dos ocasiones.

Todo ha comenzado cuando tras una pausa publicitaria, Jorge Javier ha dado a conocer el encontronazo que habrían mantenido Laura, madre de Violeta, y Adara. "Desde que ha empezado el programa lleva gritando, insultos, que me manden callar... Mira, sois unos maleducados. Como familia dais pena y quiero que salga tu hija. Por aquí todos, que sois familia y amigos, habéis venido a acosar, que es lo que estoy sintiendo toda la gala. No se debe decir, pero lo digo", ha denunciado Adara.

La colaboradora no se ha quedado ahí: "Llega esta señora y dice "ah bueno, pero es que tú estás aquí para esto". ¿Yo estoy aquí para que me insulten? Vengo a trabajar, no a que me insulten. No te confundas. No voy a consentir que me falten el respeto ni que me insulten, ni tú ni tu familia".

"No te confundas tú. No te hemos faltado el respeto", le ha espetado la madre de Violeta. El conflicto entre ambas parece que ha seguido ya que, una vez habían conectado con Violeta, se ha podido escuchar a Adara gritar desde plató: "Si vuelve a nombrar a mi hijo la tenemos eh".

Adara Molinero abandona entre gritos el plató de 'Gran Hermano'

Debido a la tensión registrada en dicho enfrentamiento, 'Gran Hermano' ha tenido que interrumpir la señal mientras Adara abandonaba el plató. "Yo no vengo aquí a que se hable de mi hijo. Yo vengo aquí a trabajar. Mi hijo es un niño de cinco años", ha gritado la colaboradora visiblemente alterada.

"No le he dicho nada de su hijo por Dios", ha exclamado la madre de Violeta quien, al relatar su disputa, ha asegurado que Adara le había llamado fea. Un gesto que ha provocado el estallido de los presentes en plató, que no han dudado en negar su versión y tildarla de mentirosa.

Lo macarra que es la madre de Violeta



Que poca vergüenza nombrando a un menor. Como siempre por detrás



Mi apoyo a @AdaraMolinero



#GHSemiFinal #FresisSemi pic.twitter.com/gVRa94Xvn4 — Barbie B (@Darkname300) December 17, 2024

Jorge Javier interviene y expulsa a la madre de Violeta del plató

La madre de Violeta no ha tenido reparo en dirigirse a los colaboradores que han estallado contra ella. Jorge Javier ha ido tras ella para, agarrándola del brazo, instarle a abandonar el plató: "Tranquilidad, a ver un momento. Laura, ven tranquilízate. Sal un momentito, tranquilízate". "Si estoy muy tranquila", ha esgrimido ella mientras que el presentador le ha vuelto a insistir en que saliese del plató.

Así pues, la tensión ha proseguido en el plató donde Marieta ha defendido la versión de Adara Molinero. "Marieta ya. Ya está, madre mía. Escuchad, ¿y en la final cómo va a ser? Marieta, a la próxima vas tú a la calle", le ha soltado Jorge Javier. Tras ello, el reality ha emitido un vídeo de convivencia sin previo aviso para intentar calmar las aguas en un plató marcado por la tensión.

Poco después, tanto Adara como la madre de Violeta se han vuelto a sumar al debate a tenor de lo comentado por Jorge Javier: "Ha sucedido y si ha sucedido es por algo. Edi ha mencionado a San Judas Tadeo y de repente todo en el plató vuelve a ser como antes. Osea que volvemos a estar todas de nuevo".