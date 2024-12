Este excolaborador de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' ficha por el nuevo proyecto de TVE

Germán González se convertía esta temporada en uno de los fichajes sorpresa de TVE como copresentador de 'El gran premio de la cocina' junto a Lydia Bosch. Sin embargo, el concurso de cocina para el mediodía de La 1 no lograba el apoyo del público y era cancelado sin emitir todas sus entregas grabadas.

Pese al fiasco del programa que producía BoxFish ('Bake Off: famosos al horno') parece que TVE quiere seguir contando con Germán González en su parrilla. Así, según avanza Bluper, el periodista será uno de los colaboradores de 'Pasa sin llamar', el nuevo formato para el prime time de los viernes.

El nuevo proyecto de Germán González tras 'El gran premio de la cocina' y 'Cuentos chinos'

Germán González en 'El gran premio de la cocina'.

De esta forma, Germán González será uno de los 'vecinos' fijos del nuevo programa que conducirán Inés Hernand, Alba Carrillo y Mariona Casas y que será una de las apuestas de TVE para comienzos de 2025. Y es que La 1 ha optado por posponer el estreno del formato hasta inicios del año que viene.

Tras la fugaz aventura que vivió en 'Cuentos Chinos' junto a Jorge Javier Vázquez, el periodista ha logrado encontrar su camino después de tantos años ligado a La Fábrica de la Tele y Mediaset. Ahora, con su fichaje por 'Pasa sin llamar', Germán González se mantendrá en TVE y coincidirá también con otros colaboradores como el Maestro Joao, Carmina Barrios o Ana Brito.

"Me gusta TVE y me siento muy libre de decir lo que me apetece. También es verdad que yo soy políticamente correcto, no soy incómodo, aunque en algún momento lo haya podido ser", reconocía Germán González en el pasado FesTVal de Vitoria durante la presentación de 'El gran premio de la cocina'.

Ahora queda esperar a ver si además de su faceta como colaborador en 'Pasa sin llamar', Germán González podría volver a tener una oportunidad como presentador de algún nuevo formato de TVE. En este sentido, cabe recordar que el santanderino fue una de las caras de formatos de La fábrica de la tele como la voz en off de 'Sálvame', 'Cazamariposas' y 'Mediafest Night Fever' con lo que podría tener un hueco en alguno de los formatos que pudiera tener Fabricantes Studio.