'GH DÚO' da voz a una falsa acusación de agresión de Ana Herminia sin emprender una penalización

Ana Herminia ha pedido abandonar 'Gran Hermano DÚO' por una supuesta agresión de Javier Mouzo en el marco de una discusión durante la convivencia. Si hubiera sido así, la organización del reality de Telecinco le hubiera expulsado disciplinariamente sin dilación.

Pero a pesar de demostrarse que no hubo tal agresión y que la acusación es insidiosa, en el programa han decidido, quizás por falta de contenido, basar gran parte de la gala en este espinoso asunto y dar voz a la mujer de Ángel Cristo, sosteniendo una denuncia que -insistimos- es falsa a tenor de lo que se aprecia en las imágenes. Esto fue lo que sucedió entre Ana Herminia y Javier realmente:

Esto fue lo que sucedió entre Ana Herminia y Javier. Al hablar con ella, Javier toca su rodilla, pero, como veis, en ningún momento con intención de incomodarla o hacerle daño.#GHGala3 #GH9E pic.twitter.com/oEhgtyfwMO — Gran Hermano (@ghoficial) January 9, 2025

"Me ha pegado. Esto es agresión. Este señor me ha dado tres palmadas y me ha dejado la rodilla roja", denunció Ana Herminia en el confesionario, movilizando al Súper y a todo el equipo de 'Gran Hermano', insinuando sentir miedo en la casa y pidiendo marchar del concurso.

"Yo veo que te pone la mano en la rodilla, pero yo no lo percibo como un golpe como tú dices", le dice el Súper por boca de la dirección. Ella, en cambio, siguió empecinada en que sí hubo un acto agresivo por parte de Javier y, al ver que la organización no lo consideraba como tal, amenazó con abandonar: "Por ahí no paso, me agarro mi maleta y me voy de aquí".

Carlos Sobera: "El programa no ha visto ningún tipo de agresión. Si la hubiéramos visto, Javier hubiese sido expulsado"

Tras mostrar la secuencia completa, en la que se confirma que no hay agresión, Carlos Sobera ha tomado la palabra: "Como no puede ser de otra manera, nos tomamos muy en serio cualquier situación que preocupe a un concursante. Y por esa misma razón, analizamos con detenimiento las imágenes. Las habéis visto. Al hablar Javi con ella, toca su rodilla, pero en ningún momento con intención de incomodarla o hacerle daño. Los golpes son más bien leves".

Carlos Sobera: "Nosotros nos tomamos muy en serio cualquier situación que le preocupe a un concursante. Y por esa misma razón, analizamos con detenimiento las imágenes y hablamos con Ana Herminia, que estuvo atendida por el Súper y por nuestro equipo de psicólogo" #GHGala3 #GH9E pic.twitter.com/EshEGmJY09 — Gran Hermano (@ghoficial) January 9, 2025

"Ana acusa a Javier de invadir su espacio personal pero no cruza las líneas rojas y ella nunca le verbalizó incomodidad de ningún tipo", ha añadido el presentador. "El programa no ha visto ningún tipo de agresión. Si hubiéramos visto el más mínimo atisbo de agresión, indudablemente Javier hubiese quedado sancionado o expulsado, directamente expulsado", ha proseguido Sobera, haciendo hincapié en esas palabras.

Carlos Sobera, sobre Javier: "Si el equipo hubiera visto un atisbo de agresividad, hubiera sido expulsado. No hay que hablar con frivolidad sobre este tema" #GHGala3 #GH9E pic.twitter.com/3Qi81QPHdn — Gran Hermano (@ghoficial) January 9, 2025

"Yo me sentí agredida. No le di permiso para que me tocara ni invadiera mi espacio", ha insistido Ana Herminia con sus graves e inadmisibles acusaciones, a las que 'Gran Hermano' le ha servido un altavoz innecesario. "La agresión es un término que fuera, en la vida real, es una noticia demasiado frecuente y hay que tomárselo en serio y no hablar con frivolidad del tema", le ha replicado Carlos.

"Nuestro compromiso absoluto contra la violencia, y no la hemos visto. Si no, hubiésemos actuado contundentemente. No nos gusta que se frivolice con este tema, y el uso de las palabras hay que hacerlo con pulcritud y exactitud", le ha reprendido el conductor de la gala, trasladando de algún modo el malestar de la organización con la mujer de Ángel Cristo, que no ha cedido en su postura.