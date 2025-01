Ana Herminia pide abandonar 'GH DÚO 3' tras denunciar una supuesta agresión: "Me voy de aquí"

La tercera edición de 'GH DÚO' dio el pistoletazo de salida a penas hace una semana y los intentos de abandono continúan creciendo. Álex Ghita fue el primero en acudir al confesionario con dudas sobre su estancia en la casa, después fue Vanessa Bouza y ahora, Ana Herminia se suma a la lista a pocas horas de enfrentarse a la primera expulsión de la edición.

La primera semana de convivencia para la mujer de Ángel Cristo no ha sido un camino de rosas. Hasta el pasado domingo, cuando se fraguaron las primeras nominaciones, la venezolana mantuvo un trato cordial con todos sus compañeros. Pero desde que vio que encabezaba el ranking de puntos para salir de la casa, las discusiones y los enfrentamientos no han cesado.

Ana Herminia activa el protocolo de abandono en 'GH DÚO' tras su enfrentamiento con Javi y Vanessa

"Ana Herminia podría activar el protocolo de abandono porque no aguanta, no soporta, la actitud de uno de sus compañeros", adelantaba Verónica Dulanto este mismo jueves en 'Vamos a ver' mientras repasaban la última hora de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, en las últimas horas, la concursante se ha enzarzado en un tenso enfrentamiento con Vanessa y Javi, el matrimonio que dio el salto de 'GH 19' a esta edición de parejas.

La nuera de Bárbara Rey habría acudido al confesionario asegurando que Javier le ha asestado un golpe, dejándole incluso una marca. "Con estos temas no se juega, eh. No se juega. Es una sinvergüenza", sentenció Vanessa Bouza. "¿Tú crees que si eso hubiera sucedido no estaría Javi en la puta calle?", gritó la cantante de orquesta a la pareja de Ángel Cristo nada más conocer su versión de los hechos.

Poco después, de acuerdo con las imágenes que 'Vamos a ver' ha adelantado antes de la gala de este jueves, Ana Herminia se ha dirigido al confesionario muy afectada para anunciar su salida. "Que me traigan mis maletas. Yo me voy de aquí, de verdad. Yo puedo ser lo que sea, pero ni mala gente, ni hipócrita ni falsa", aseguró la venezolana ante el súper, visiblemente superada por las circunstancias.