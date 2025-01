La dirección de 'GH DÚO' advierte con expulsión disciplinaria tras lo ocurrido entre Sergio y Álex: "Tolerancia cero"

Inconcebible momento el que se ha vivido durante la gala de 'GH DÚO 3: Límite 48 horas' en una discusión entre Sergio Aguilera y Álex Ghita. La organización ha intervenido con una "tarjeta amarilla" en palabras de Ion Aramendi, pero evitando ejecutar una expulsión disciplinaria que la mayoría de espectadores esperaban ante la gravedad de los hechos.

"La suerte que tienes es que estamos aquí tú y yo", le dice Sergio a Álex. "Pero ya nos veremos tú y yo sin cámaras", le advierte con tono desafiante para acabar pronunciando una frase intolerable en televisión: "Te meto un palizón que meas sangre". "¿Cómo? ¿Que has dicho? Repítelo", ha replicado Álex sin dar crédito.

La escena se ha hecho viral y, ante la gran controversia, la dirección de 'GH DÚO' ha tomado cartas en el asunto, con un comunicado en boca de Ion Aramendi, el presentador del programa. "Tengo que ponerme serio en este momento porque debo comunicaros algo muy grave que ha ocurrido esta noche en el concurso y que no vamos a admitir. Hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero y uno de vosotros ha cruzado estos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio", ha empezado diciendo el comunicador. "Le has dicho a Álex algo inadmisible, vergonzoso y de muy mal gusto", ha añadido.

"Estas actitudes son totalmente impropias de 'Gran Hermano' y absolutamente inadmisibles. Con ellas tenemos tolerancia cero. Escuchadme todos porque esto es una primera llamada de atención, lo que llamaríamos una tarjeta amarilla. Quiere decir que no se puede volver a repetir, ni por parte de Sergio ni por parte de nadie porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata", ha sentenciado Ion.

Sergio, por su parte, y tras ser interpelado, ha pedido perdón a Álex Ghita, a los compañeros, el equipo del formato y a los espectadores de 'GH DÚO 3'. Y Álex ha aceptado esas disculpas, zanjándose el enfrentamiento con un abrazo conciliador entre ambos concursantes. "Chicos, que lo sepáis: solo admitimos una tarjeta amarilla. No va a haber más", ha rematado Aramendi.