'GH DÚO' expulsa a Ana Herminia y lo que dicen ella y Ángel Cristo tensiona a Carlos Sobera, que da explicaciones

El segundo duelo de expulsión de 'GH DÚO' se ha producido entre Ana Herminia y Álex Ghita. Finalmente, con más del 70% de los votos, la mujer de Ángel Cristo ha sido la segunda eliminada de la edición, siguiendo los pasos de Vanessa Bouza.

Sin embargo, cuando Carlos Sobera ha sentido su marcha, ella ha asegurado estar contenta con el veredicto, haciendo una fuerte confesión sobre su estado de salud: "No tengo mi salud bien, estoy contenta de volver a casa. Cuando no puedo dar las cosas al 100%, prefiero no estar. Hay mucha gente aquí que merece vivirlo y yo no estoy bien de salud. Llevo doce días con una hipertensión que me está matando y no había querido abandonar porque no quería irme por la puerta de atrás".

"Estoy feliz de volver a casa con los míos, que me perdone Ángel porque quería que llegara más lejos, pero mi salud es lo primero y no puedo estar todos los días con la tensión por los aires", ha proseguido Ana Herminia.

Estas palabras han alertado a la organización de 'GH DÚO' y Carlos Sobera ha querido dejar varias cosas claras para que el programa no se viera comprometido: "Me gustaría aclarar que, en todo caso, tomas la medicación correspondiente, estás bien atendida y no ha habido ningún problema de salud".

"Está fuera de control, me han cuidado como los mejores, pero no lo puedo controlar Carlos", ha ratificado Ana Herminia. acto seguido, Ángel Cristo ha confirmado que "tiene un problema de tensión" que "ahí se le ha agravado". "Y yo lo sé porque estoy en contacto con el equipo. Y le puede dar una subida de tensión y quedarse ahí con un ictus o cualquier cosa", ha lamentado el hijo de Bárbara Rey.

"Hombre, tampoco es eso, ha estado bien cuidada y ha tenido a un equipo médico detrás", le ha frenado Carlos Sobera. "Estoy diciendo que tiene un problema de corazón", ha insistido Ángel. "Nadie lo pone en duda", le ha replicado el presentador. "Lo digo porque hay gente que se burla de eso", ha criticado Cristo.

"Ella entra a 'GH DÚO' y tiene un informe médico favorable, está cuidada y entra de forma voluntaria", ha vuelto a resaltar Carlos Sobera en defensa del reality y sus protocolos. "Ella tiene un problema de tensión y cómo está viviendo un momento emocional difícil, pues le ocurre esto. Pero yo creo que el mayor problema es que ella está muy desanimada", ha rematado el comunicador.