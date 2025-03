Ana Obregón aclara cuál es su verdadera relación con Alessandro Lequio tras su última cruzada

La última portada de Ana Obregón junto a Anita en ¡Hola! ha sido el tema central de varias tertulias televisivas desde su publicación este miércoles. 'Vamos a ver' no tardó en hacerse eco de la última exclusiva de la actriz junto a su nieta. Y fue precisamente Alessandro Lequio, ex de la bióloga, el que más sorprendió por las duras palabras sobre la que también es su nieta. Y la presentadora no ha tardado en contestar de lleno al italiano.

Joaquín Prat ahondaba en el 'Club social' del programa junto a Alessandro Lequio sobre cómo de estrecho es el vínculo que mantiene con la bebé de su fallecido hijo junto a la actriz. Fue ahí cuando el tertuliano aclaró un par de dudas algo delicadas sobre cómo se repartirá su herencia. "Me he informado muy bien porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", sentenció Lequio dejando algo confusos a sus compañeros y a los espectadores.

Ana Obregón disculpa a Alessandro Lequio por su polémico comentario: "En términos legales tiene razón"

Ante tal sentencia en directo, Ana Obregón no ha tardado en aclarar el revuelo también a través de la revista ¡Hola!. "Nada, ya lo he aclarado todo. He hablado con él", comienza asegurando la actriz. Y es que, lejos de referirse a la paternidad de Anita, el italiano estaba haciendo referencia únicamente al marco legal de la pequeña, destacando quién figura como su madre o padre.

"Esas palabras están en parte descontextualizadas porque estaban hablando de la herencia de Pepe Navarro. Joaquín Prat le ha preguntado si su herencia le llegaría también eventualmente a Anita", aclara la bióloga antes de dar la razón a su ex marido. "A lo que ha respondido la verdad, Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless", resuelve Obregón, recordando que pese a ser su abuela biológica, es ella la que figura como madre adoptiva de la pequeña.

Es por eso que la hija de Alejandro Lequio se quedaría fuera de la repartición del italiano, pese a ser su nieta biológica. "En términos legales tiene razón, no es hija de Aless legalmente, pero en absoluto estaba hablando de la realidad, que es la hija biológica de Aless", insiste Ana Obregón zanjando el tema y rompiendo una lanza a favor del colaborador de 'Vamos a ver'.

"Tenemos buena relación, hablamos mucho"

"Alessandro y yo tenemos buena relación, hablamos muchísimo. Se interesa por la niña y ha estado a mi lado en todo el proceso. Él solo se refiere a legalmente", añadió la presentadora, dejando claro que su relación con el padre de su hijo se encuentra en buen momento.