Dos palabras le bastan a Alessandro Lequio para definir a Montoya y Anita en 'Supervivientes'

Estaba cantado que José Carlos Montoya y Anita Williams iban a ser los protagonistas de 'Supervivientes 2025', como también lo fueron de la pasada edición de 'La isla de las tentaciones'. La expareja está protagonizando fuertes desencuentros en Honduras, sobre todo a raíz del acercamiento del sevillano a Gala.

Los celos de Anita sobre Gala fueron el detonante de una discusión entre la expareja, que tuvo lugar en pleno directo de la gala del pasado martes. Tras este encontronazo, el programa dio paso a publicidad. En ese tramo de tiempo no emitido por televisión, Montoya le preguntó a su exnovia: "¿Tú puedes empatizar, por una vez en la vida, lo que yo estoy sufriendo?". Tras reconocer "no poder más", la joven abandonó la discusión y rompió a llorar.

Su compañero Borja intentó animarla, dejándole claro lo que pensaba de toda esta historia: "Te están dejando como un trapo y tú callándote". Sobre todo esto debatieron en 'Vamos a ver', el magacín matinal conducido por Joaquín Prat en Telecinco, donde hubo opiniones para todos los gustos. "Anita no necesita este papel de víctima, ella está demostrando que es una participante fuerte y que se centre en la convivencia", empezaba analizando Adriana Dorronsoro.

Alessandro Lequio sentencia la relación de Anita y Montoya: "Doble F"

Por su parte, Alejandra Rubio cree que "Montoya está pasado de rosca con este tema, ya es solo el machaque y el machaque. Va a quedar mal él porque va a hacer víctima a Anita". Una opinión contraria a la que tenía su compañero Antonio Rossi, quien no dudaba en atacar a la catalana: "Es una manipuladora que juega con Montoya, hace lo que quiere y lo trata como un trapo. El pobre está sufriendo porque lo tiene totalmente desconcertado. Está actuando como le surge, después de arrastrarlo".

"Las lágrimas de Anita son de saber que lo hizo muy mal y que fue una verdadera villana. Sabe lo que hay", añadía Sandra Aladro. Mientras que Pepe del Real analizaba las posibles estrategias de los concursantes: "Montoya sin satélites, no brilla. Anita y Gala se acercan a él porque les conviene". Sin embargo, la opinión más contundente fue la de Alessandro Lequio, quien no se mordió la lengua a la hora de sentenciar la relación entre los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones'.

"Yo creo que Montoya y Anita saben que valen más discutiendo que besándose. No es una relación de amor-odio, es una relación de doble F, es decir, fama y facturación", aseguró el colaborador italiano. Algo con lo que Alejandra Rubio no estaba de acuerdo, como así se lo hizo ver: "No es verdad. Siempre pensáis en el lado malo de las cosas, pensáis que todo está montado y hay gente que es así realmente. Tienen una relación tóxica, de idas y venidas, se quieren mucho y luego se odian".