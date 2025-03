Gala Caldirola da un extraño rotondazo con Montoya en 'Supervivientes' con lo que le suelta en su cara

Parece que los constantes conflictos entre Montoya y Anita Williams están haciendo mella en su paso por 'Supervivientes 2025'. Además del machaque al que ambos están expuestos, sus compañeros comienzan a volverse en su contra criticando sus continuas idas y venidas. La última en estallar ha sido Gala Caldirola, quien ha dado un giro de 180 grados a su relación con Montoya, manteniendo un fuerte encontronazo en La Palapa.

Antes de que estallase la tensión en plena gala, los espectadores han podido ver un vídeo en el que Gala Caldirola mostraba su rechazo hacia Montoya. "Sé que es algo que tienen que vivir, pero todos los días escuchando gritos, igual afecta y es incómodo. Encima no es bueno". Por su parte, Carmen Alcayde ha soltado: "No saben hacerlo de otra manera y son los dos muy elevados, ¿sabes? No puede evitar gritar, no son esas personas. Si a vosotros os afecta, decídselo".

"A mí me nace decírselo. Para él, para su bien y para el bien de todos porque esto puede ser eterno, puede durar tres meses", ha rematado la concursante antes de enfrentarse a su compañero en La Palapa. Ya en dicha estancia, ésta ha soltado: "Entiendo y empatizo con cualquier situación y persona que se sienta mal. Me da mucha pena que él esté pasando por un proceso de desamor que sé que se siente mal e igual Anita, pero siendo súper honesta, creo que hay ciertos límites. Dentro de la convivencia día, tarde y noche y griterío... Simplemente digo que no es ni sano para él ni los que te rodean".

En ese momento, Jorge Javier ha intervenido para preguntarle si Montoya le cansa. "No me cansa Montoya. Me cansa que estemos 24 horas del día hablando del mismo tema y que griten constantemente. Mi libertad empieza donde termina la del resto. Yo creo que todos tenemos derecha. vivir nuestros procesos, pero si estamos conviviendo y escuchamos gritos, te afecta", le ha respondido la concursante.

Montoya reaviva la polémica sobre el mechero en 'Supervivientes'

La respuesta de Montoya no se ha hecho esperar y ha dinamitado toda la Palapa puesto que ha dejado entrever la autoría de Gala en el robo del mechero: "A mí se me ha caído Gala ahora mismo. Mira cariño mío, desde que llegaste ha habido un drama, que te gusta los dramas, con el mecherito que todo el mundo nos callamos y empatizamos contigo". "Cuidado que ha salido y esto tenía que salir", ha señalado Jorge Javier.

Por su parte, Montoya ha asegurado: "Yo no tengo culpa de que el tema salga cariño. Si tú quisieras que el tema es otro, pues hija, la culpa es tuya". Un tono, el del joven, que ha hecho saltar a Gala: "Lo primero, háblame más tranquilo. Entiendo que vosotros tengáis esa relación, pero a mí no". "Soy así. Estamos en España, hablamos con sangre caliente. Vamos a hacer televisión contigo a Chile, esto es España", le ha vuelto a repetir el concursante.

Gala Caldirola estalla ante las críticas de Montoya: "¡Lo estás malinterpretando!"

Finalmente, Gala Caldirola ha aprovechado la oportunidad para recomendarle: "He dado la cara todo el rato por ti y he tenido diferencias con Anita por dar la cara por ti, pero si me incomoda y me parece una falta de respeto los gritos, lo digo. Esto no es una ofensa, es un consejo. No estoy aquí para pelear contigo. Normalizar esto no está bien y creo que te vendría bien aprender a conocer tus sentimientos".

Este consejo no le ha sentado nada bien al principal aludido, lo que ha provocado la nueva intervención de su compañera: "Se le han cruzado los cables conmigo porque no le he hecho nada. La toxicidad no le hace bien a nadie y si él no quiere sacarlo de su vida, que no la meta a sus compañeros. Es un consejo y te lo digo con cariño por tu salud. Deja de pensar que todo es un motivo de pelea. Es una opinión, ¡lo estás malinterpretando!".