Se lía la mundial con Montoya en 'Supervivientes' y abandona a gritos La Palapa tras lo ocurrido con Anita

La cuarta gala de 'Supervivientes 2025' ha estado marcada por un rumor que Laura Cuevas ha extendido entre sus compañeros y que ha estado a punto de provocar el abandono de Montoya. A tenor de lo comentado por la andaluza, Anita Williams y el concursante habrían tenido un acercamiento en los Cayos Cochinos. En concreto, los dos se habrían dado un beso sin que las cámaras lo captasen. Un señalamiento que ha provocado un auténtico revuelo en La Palapa y es que Montoya ha amagado con abandonar la edición.

"Ustedes se han dado un beso en los morros que aprovechasteis que no estaba la cámara, que ahora no digas eso. La Laura no se lo va a inventar. El que quiere marear la perdiz es Montoya y las cosas como son", ha asegurado Laura Cuevas ante Anita Williams, quien lejos de negarlo ha optado por reírse. Poco después en La Palapa, Laura Cuevas ha señalado la causa por la que Montoya no reconoce el gesto: "Está con el que dirán, qué dirá mi familia". Un señalamiento que ha provocado el estallido del joven: "Tú no sabes lo que yo sufrí y ya me estás tocando la moral".

Laura Cuevas le dice a Anita que vio cómo Montoya y ella se daban un beso en los morros. Anita se le escapa la sonrisilla. Shippo, por favor. Pero acto seguido, Montoya, con su papel de víctima, culpa a Anita de todo y le hace sentir mal, para variar. #SVGala4 pic.twitter.com/urWlS4Wh1i — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ❤️‍🔥 (@_dothebambi_) March 27, 2025

Poco después, Jorge Javier le ha preguntado a otra de las aludidas, Anita Williams. Para sorpresa de todos, la concursante no ha dudado en contar lo sucedido: "Jorge, yo he estado meditando toda la noche. Sabía que este tema iba a salir y tenía dos opciones: o decir la verdad o mentir. Ayer estuve hablando con Montoya y cuando se enteró no le sentó bien, se pensó que lo había ido contando por la playa. Se lo negué 20 veces a Laura... Hasta que me dijo, cómo fue, qué día fue... Le faltó decirme qué bañador llevaba". Un pronunciamiento con el que ha confirmado su acercamiento a Montoya.

El abandono de Montoya en pleno directo: "¡No estoy para esto!"

Aunque el tema ha seguido teniendo recorrido en La Palapa, durante la emisión de otro de los vídeos, Montoya ha abandonado dicho espacio con serias amenazas sobre su permanencia. Tanto es así, que la organización ha tenido que interrumpir la emisión del vídeo y pinchar directamente a Montoya: "Otra vez haciendo lo mismo y jodiéndome, ¡que me voy! Que me voy y te lo digo, a Jorge, a Pepito o menganito. Que me diga a mí que si la estoy engañando, ilusionándola... Cuando te estoy apoyando encima. Que toda España no quiere ni que te hable. Estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y amor. Está confundiendo. Y por respeto se va a inventar lo de la lona. ¡Que no estoy para esto, que no estoy para esto!".

Lejos de quedarse ahí, el todavía concursante ha proseguido con su amenaza de abandonar. "O me separan o me voy a mi casa o me dejan solo, que he venido a curarme joder. Esto no es necesario. Me voy de aquí, por favor y que se queden los chismosos que yo no sirvo para esto. Me ha vuelto a fallar. Yo no hago aquí ni una prueba más, yo no estoy para esto, para sufrir a costa de inventarse cosas. Yo me voy a mi casa y ya está. Se acabó aquí el tema y haces lo que tú quieras ahora. Hasta los cojones ya aquí, hasta los huevos ya. Tiene cojones la cosa. Una persona riéndose del sufrimiento que no hace ni seis días ya", ha asegurado visiblemente fuera de sí.

Que han tenido que cortar un vídeo porque Montoya se había atrincherado en un rincón de la Palapa en bucle con lo suyo. A ver si se está volviendo cucu de verdad… #SVGala4 pic.twitter.com/XJVGwE0kFR — Miss Kokoro (@KokoroMiss) March 27, 2025

Poco después el concursante ha vuelto a aparecer, visiblemente más tranquilo, en La Palapa. "Yo ya no quiero saber nada de maleta. Si me ha podido decepcionar, lo ah hecho tora vez más y para mí es super ruin este acto. Se esta reviviendo cosas. El amor se puede perder, pero queda la persona. Estará ganando muchas pruebas, pero ha perdido a la persona que la quiere por ese comportamiento tan ruin", ha asegurado ante un Jorge Javier que le ha apuntado: "Quien ha contado toda la historia es Anita y no Laura". "A mí me importa el mundo una mierda y lo que me importa es Anita. Estaba consiguiendo que me importara como pareja pero con lo que está haciendo así me va a perder como persona. Me siento muy decepcionado", le ha respondido el joven.

La seria advertencia de Anita: "No me pinches"

En la misma línea, Montoya ha proseguido diciendo: "Con maletita o sin maletita, he ido detrás. He vivido dos islas y como no sabéis lo que he vivido... Lo de fuera, cuando ella está orgullosa y es lo que me mata de ella, que con el orgullo muere matando. Te he dado un pico cuando te lo tenía que dar y escuchando mi corazón. Me parece súper ruin ahora inventarse un beso. Que le puedo dar un abrazo... pero va perdiendo una persona que la quiere". Por su parte, Anita Williams le ha soltado: "Hace que no miento desde que tengo 17 años... Para nada le quiero desear el mal. Sé que le duele y le molesta. También te digo que si te quisiera joder...". "Ya lo estás haciendo. Esto no son dos días", le ha asestado él. Como respuesta, Anita ha añadido: "No te estoy jodiendo y lo sabes".

También en La Palapa, Anita Williams ha vuelto a corroborar la versión de Laura Cuevas: "Está todo el rato que su voy a perder una persona. Me reitero, hubo un pico. Si pierdo a una persona por decir a una verdad la pierdo, pero r mentirosa no soy y punto y final". La réplica de Montoya no ha tardado en llegar: "Me da vergüenza ajena sacar estos dos días por un pico, que esto se le llama ruin". Ante las críticas de Montoya acusando a Anita de hacer este movimiento para mejorar su imagen, Anita ha saltado: "¿Quien yo? No me pinches".