Anita tiene que salir de 'Supervivientes' abruptamente en pleno directo tras lo sucedido con Montoya

Gala repleta de abandonos la que han podido presenciar los espectadores de 'Supervivientes 2025' en su cuarta entrega. Tanto Montoya como Anita Williams, dos de los concursantes más sonados de la actual edición, han abandonado La Palapa y colocado contra las cuerdas a la organización por su amago de abandono. Todo ello después de que Laura Cuevas diese a conocer el beso que los dos se habrían dado cuando no les grababan las cámaras.

A pesar de la negación inicial, Anita Williams ha acabado reconociendo el beso con Montoya. Un gesto que poco o nada le ha gustado al concursante, quien incluso ha llegado a abandonar La Palapa y amenazar con abandonar el concurso. "Otra vez haciendo lo mismo y jodiéndome, ¡que me voy!", ha asegurado el concursante.

De igual manera, Montoya también ha tenido duras palabras contra su compañera: "Que me diga a mí que si la estoy engañando, ilusionándola... Cuando te estoy apoyando encima. Que toda España no quiere ni que te hable. Estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y amor. Está confundiendo". Todo ello se ha convertido en el caldo de cultivo idóneo para hacer estallar a la joven.

Ya desde La Palapa con Montoya incorporado, Anita Williams ha vuelto a reafirmarse: "Está todo el rato con que voy a perder a una persona, que si voy a perder a una persona. me reitero, hubo un pico delante de toda España. Si voy a perder a una persona por decir la verdad, pierdo a todo el mundo, pero mentirosa no soy y ya está. Punto y final". "Me da vergüenza sacar esto, ¡qué ruin!", le ha soltado Montoya.

Anita Williams abandona La Palapa

Los reproches entre ambos no han cesado, lo que ha dinamitado la paciencia de la joven que ha abandonado La Palapa durante la publicidad. "Atención a lo que ha ocurrido durante la publicidad. Anita y Montoya han seguido discutiendo y la tensión ha ido a más y Anita ha salido corriendo", ha anunciado el presentador.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes, Anita ha abandonado La Palapa y en el exterior de la misma se ha abrazado a Makoke, quien le ha brindado su apoyo en este duro momento. "Es que no para, no para, no para", ha denunciado entre lágrimas la joven.

Por su parte, su compañera le ha animado diciendo: "¡Ya está! Dile no nos hemos dado un beso ya. tomar por saco. Respira, o entres al trapo y quédate tranquila". Finalmente la tensión no ha ido a más y la joven se ha incorporado en La Palapa donde incluso ha acabado abrazándose con Montoya.