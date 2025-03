Alessandro Lequio, obligado a saltarse este veto con Ana Obregón y lo que acaba aireando trae cola

Si hay algo por lo que se caracteriza Alessandro Lequio es por no tener pelos en la lengua. De hecho lo ha demostrado estos días al cuestionar a Terelu Campos en 'Supervivientes'. Sin embargo, si hay un tema sobre el que el italiano suele guardar silencio es sobre Ana Obregón y la llegada al mundo de Ana Sandra, la hija-nieta de la presentadora y actriz.

Este miércoles, Ana Obregón vuelve a estar en boca de todos por la portada que protagoniza junto a la pequeña Ana Sandra en la revista ¡Hola! celebrando los dos años de vida de la niña así como los propios 70 años de la actriz.

Aprovechando su presencia en 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro le preguntaba a Alessandro Lequio si había visto la portada que protagoniza la que fue su ex pareja. "¿Has visto la portada de Hola, qué te ha parecido?", le cuestionaba la copresentadora de Joaquín Prat. "Por supuesto, pero ya sabes que yo de este tema no hablo", respondía de primeras él.

Justo entonces, Joaquín Prat no se cortaba nada al lanzarle una pregunta muy clara sobre su herencia después de que hubieran hablado de la herencia de Pepe Navarro y si el hijo de Yvonne Reyes podría disfrutar de ella. "¿De tu herencia le tocaría algo a la niña, te has informado?", soltaba el presentador.

La demoledora frase de Alessandro Lequio sobre su nieta: "No es hija de mi hijo"

Tras ello, Alessandro Lequio se saltaba por unos segundos su 'veto' a este asunto, dejando una contundente frase con la que deja claro lo que piensa de la llegada de Ana Sandra. "No, me he informado muy bien. Porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", destacaba el italiano sobre la opción de compartir su herencia con Anita.

En este sentido, cabe señalar que legalmente Alessandro Lequio tiene razón pues Ana Sandra es la hija legal de Ana Obregón. No obstante, biológicamente, es nieta de ambos pues como confirmó la actriz y presentadora para fecundar a la pequeña, Ana decidió utilizar el esperma que su hijo Álex Lequio había congelado antes de iniciar su tratamiento contra el cáncer y que fue usado de forma póstuma.

Pero lo que está claro es que a Alessandro Lequio no le hace demasiada gracia que Ana Obregón esté vendiendo continuamente a Ana Sandra y que para su nacimiento se utilizara el esperma de su hijo aunque según su propia madre era su deseo.