Kiko Hernández se pronuncia así sobre su ausencia en 'La Familia de la Tele', el nuevo 'Sálvame' en TVE

La familia de 'Sálvame' está de mudanza casi al completo, pues a mediados de abril desembarcarán en TVE para convertirse en 'La familia de la tele'. El nuevo espacio de sobremesa de La 1 contará con el elenco de 'Ni que fuéramos' al completo a excepción de Kiko Hernández, que por el momento permanecerá en TEN. Y el colaborador no ha dudado en aclarar toda la polémica sobre su llegada tardía a Prado del Rey.

RTVE desveló este mismo jueves el nuevo espacio que La OSA Producciones prepara ya para las tardes de la cadena, el cual supondrá la llegada del universo 'Sálvame' a la corporación pública. En la nota de prensa, se incluía a Inés Hernand, Aitor Albizua y todos los rostros del espacio de TEN, a excepción de uno de los rostros históricos.

Kiko Hernández se pronuncia sobre cuando llegará a 'La Familia de la tele' y su fichaje en 'Tentáculos'

"Y hablé desde Las Vegas con Adrián Madrid y me dijo 'somos una familia y siempre vas a estar trabajando con nosotros'. Con eso ya me valió la pena el dinero de la llamada", comenzó explicando Kiko Hernández durante la emisión final de 'Ni que fuéramos'. "Ya tener esa tranquilidad merecía la pena ese gasto", bromeó el antiguo concursante de 'Gran Hermano'.

A su vez, no dudó en comentar el enorme revuelo que se formó tras la publicación de RTVE en la que no aparecía su nombre. "Fuera de broma, esta mañana tenía como 100 WhatsApps y 30 llamadas, siendo tendencia en España… he pensado que había liado algo porque no sabía que se había lanzado la nota de prensa", explicó el tertuliano del extinto espacio de TEN.

"Cuando me he enterado del revuelo he sentido tranquilidad porque sabía que con mi familia iba a estar. Son mis compañeros y claro que me hará ilusión estar en 'La familia de la tele', pero también me gustaría estar en 'Tentáculos'...", aseguró Kiko Hernández haciendo referencia directa con el gesto del dinero a que prefiere mantener dos sueldos en lugar de uno. Y Javier de Hoyos no tardó en preguntarle si terminará mudándose a Madrid para compatibilizar la carga de trabajo.

"La vida me está dando hostias de realidad"

"No sé si me vendría a vivir a Madrid para afrontar los dos proyectos. Si me llegan a decir hace tres años que me iba a vivir a Melilla y que me iba a casar… era impensable", confesó el televisivo, que prefirió no mojarse a priori por cómo pueda avanzar esta nueva aventura. "Yo no te puedo decir sí o no porque la vida me está dando hostias de realidad. De un día para otro te echan de tu puesto de trabajo y eres la última mierda", aseguró el colaborador.

"Al día siguiente vuelves con una energía y un reconocimiento de la gente que flipas, te caes, te levantas y lo importante es seguir y luchar. Y esto es lo que yo les voy a enseñar a mis hijas toda mi vida. Que hay que luchar y que cuando estás en el suelo te vuelves a levantar", terminó añadiendo Kiko Hernández, que permanecerá en TEN durante la etapa inicial de 'Tentáculos', el nuevo magacín presentado por Carlota Corredera que arrancó el pasado miércoles.