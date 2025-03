Belén Esteban se rompe en el fin de 'Ni que fuéramos' antes de dar el salto a TVE: "Otros se quedan"

El piso de 'Ni que fuéramos' echa el cierre definitivo este jueves, y sus habitantes ponen rumbo a 'La familia de la tele', el nuevo espacio con el que aterrizarán en las tardes de TVE. Y durante su despedida del espacio de Quickie, Belén Esteban no ha podido contener las lágrimas al pronunciarse sobre esta nueva aventura.

Como ha desvelado oficialmente RTVE este mismo jueves, María Patiño, la Patrona, Marta Riesco, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros formarán parte de 'La familia de la tele', el nuevo magacín vespertino de La 1 que dará la bienvenida al universo 'Sálvame' a su programación con un tono más familiar y de servicio público. Los rostros estrella de TEN estarán acompañados además por Inés Hernand y Aitor Albizua además de un gran elenco de expertos.

Belén Esteban se derrumba al despedir 'Ni que fuéramos': "Algunos nos vamos, otros se quedan"

"Es un día bonito", comenzó señalando Lydia Lozano al inicio de la última emisión de 'Ni que fuéramos'. "Se cierra para tener una casa. No nos vamos de homeless a la calle, que es lo que nos pasó", señaló la periodista haciendo referencia a su salida de Mediaset. Mientras Belén Esteban pedía perdón por no poder contener las lágrimas, Kiko Matamoros no dudó en mostrar su agradecimiento a Adrián Madrid y Óscar Cornejo por su magnífica labor de este último año.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'

"Poniendo los carros en círculo. Jugando en segunda para ascender a la primera. El sueño de todos los que juegan en segunda...", señaló el tertuliano emocionado por el ejercicio de resistencia que La OSA Producciones y todo el equipo habían llevado a cabo apostando por el canal Quickie y empezar de cero desde ese mismo piso. Fue entonces cuando llegó el turno de la de Paracuellos.

Aún llorando, Belén Esteban se dirigió a María Patiño. "He venido más fuerte que tú. Te he dicho: no llores porque yo no voy a llorar", le pidió la televisiva a su buena amiga. "No has cumplido", le señaló rápidamente la presentadora con una sonrisa cómplice. "He visto gente detrás, que ha sido tan importante en mi vida. Algunos nos vamos, pero otros se quedan", señaló la princesa del pueblo entre lágrimas.

"Y esa gente que ha estado conmigo siempre, siempre, les he dicho gracias. Y gracias a ustedes, porque cuando empezamos no era el pisazo de ahora, era un pisito", sentenció finalmente la colaboradora. Así, Belén hace referencia tal vez a que Kiko Hernández se queda fuera de la aventura de 'La familia de la tele', sumándose al equipo de Carlota Corredera en 'Tentáculos', al menos durante su fase de arranque.