Telecinco pesca para 'Supervivientes All Stars 2025' a la madre de una de sus reinas de realitys

La cuenta atrás para el arranque de 'Supervivientes All Stars' ya ha comenzado y Telecinco ha apretado el acelerador esta semana con la confirmación diaria de sus concursantes oficiales. Tras los anuncios de Jessica Bueno, Gloria camila e Iván González, este miércoles ha sido 'Vamos a ver' quién ha dado a conocer la identidad de su cuarta concursante.

Así, 'Vamos a ver' ha sido el encargado de confirmar el fichaje de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, que también regresará a Honduras por tercera vez después de su controvertido abandono en la primera edición de 'Supervivientes All Stars' el año pasado.

De esta manera, Elena Rodríguez volverá a probar suerte en 'Supervivientes All Stars' después de haber sido la 11ª expulsada en 'Supervivientes 2020', la edición que ganó Jorge Pérez volviendo así a la televisión después de haber participado también en 'Gran Hermano Dúo 2'.

"Vengo cargada de energía, cargada de experiencia y cargadísima de ganas. Vengo a darlo todo y a ganar", asegura Elena Rodríguez en su vídeo promocional demostrando que viene a por todas y con la intención de colarse en la final.

Asimismo, la madre de Adara Molinero reconoce que viene con "ganas de hacer cosas que me quedaron por hacer la otra vez" y a competir y darlo todo en las pruebas "sea quien sea mi rival, no importa, lo voy a dar todo en las pruebas".

Con la confirmación de Elena Rodríguez son ya cuatro los concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars 2025', que se estrenará en Telecinco el próximo 4 de septiembre con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas y con Laura Madrueño, que repetirá al frente del programa desde Honduras pese a todos los rumores que apuntaban a que no continuaría. Por su parte, Sandra Barneda se hará cargo de 'Conexión Honduras' los domingos.

A la espera de que el canal vaya descifrando todas las identidades en los próximos supervivientes, la filtraciones previas adelantan que entre el casting femenino también estaría la actriz Sonia Monroy; el fenómeno de 'La Isla de las Tentaciones 1' Fani Carbajo o la exparticipante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero y la propia Adara Molinero.

Por su parte, el casting masculino de 'Supervivientes All Stars 2025' vendría compuesto por Tony Spina, pareja de Marta Peñate; el 'viceverso' Noel Bayarri; el subcampeón de 'Supervivientes 2024' y tentador Rubén Torres; el periodista y colaborador Kike Calleja; el exmarido de Isa Pantoja, Alejandro Albalá; y otro exconcursante de 'MasterChef', Carlos Alba.