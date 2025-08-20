'Supervivientes All Stars 2025': Listado completo con todos los concursantes oficiales de Telecinco

'Supervivientes All Stars 2025' es la mayor baza que posee Telecinco para el arranque del próximo curso televisivo, en medio de una crisis de audiencia sin precedentes en un agosto que está siendo realmente agónico y desértico para el canal principal de Mediaset España.

Su estreno está previsto para el próximo 4 de septiembre según avanzó la cuenta 'Poco Pasa TV'. Y, cuando quedan poco más de dos semanas para esa fecha, Telecinco ha pisado el acelerador y ha arrancado el goteo de confirmaciones de concursantes de la nueva variante con celebrities del reality por antonomasia.

El formato, que por primera vez se ofrecerá en otoño y que mantendrá al núcleo duro de presentadores (Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño y Sandra Barneda), ya tiene a sus dos primeras concursantes oficializadas. Recordemos que todos los participantes tienen que haber pasado por la isla en anteriores ediciones, por lo que será una segunda oportunidad.

1. Jessica Bueno

Jessica Bueno, concursante de 'Supervivientes All Stars 2'

'De Viernes' anunció el fichaje de Jessica Bueno hace unas semanas como primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2025' en Telecinco. La modelo y ex de Kiko Rivera regresará a Honduras 14 años después. Ella participó en la edición de 2011 que ganó Rosa Benito.

"Estoy muy contenta y con muchas ganas. Lo afronto mucho más madura, ahora soy una gran mujer, madre de tres hijos, antes era una niña que no tenía ni idea de la vida, emocionalmente me encuentro mucho mejor", declaró Jéssica en su vídeo de presentación. Además, dejó claro que "me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada y por eso me embarco en esta aventura".

2. Gloria Camila, segunda confirmada para 'Supervivientes All Stars 2'

Gloria Camila, concursante de 'Supervivientes All Stars 2'.

La segunda náufraga confirmada por Telecinco es Gloria Camila. 'Tardear' anunció su fichaje, que promete ser uno de los más controvertidos de la temporada. "Vengo más fuerte que nunca y este año concurso en 'Supervivientes All Stars'. No le tengo miedo ni al hambre ni a las tormentas ni a los bichos, bueno sí, exceptuando a las arañas", afirma en su vídeo promocional.

Han pasado ocho años desde su primera incursión en el concurso aventurero (lo hizo en 2017 acompañada de su entonces pareja Kiko Jiménez) y, por ello, ahora parte hacia Honduras con "más fuerza mental" y con mucho más callo a nivel televisivo.

3. Iván González

Iván González, concursante de 'Supervivientes All Stars 2'

El nombre del tercer concursante oficial de 'Supervivientes All Stars' es Iván González. El influencer, que saltó a la fama tras su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y participó en ‘Supervivientes 2017’, regresa a Honduras con un propósito firme a pesar de que dijo que nunca más participaría: dar todo lo que no fue capaz en su anterior aventura.

Iván, que volverá a coincidir en los cayos con Gloria Camila, ha lanzando un mensaje a todos sus seguidores: está dispuesto “a todo”, se siente “fuerte físicamente” pero aún más a nivel mental: “Sé que voy a contar con vuestro apoyo, porque me lo demostráis cada día”, dice agradecido. Y ha hecho una petición en su vídeo promocional: “Por favor, cuando esté nominado, cuando esté llorando, diciendo que me quiero ir… realmente, me conocéis, yo no me quiero ir. Lo que necesito es vuestro apoyo y que me demostréis ese cariño, que me dé ese subidón”.

4. Elena Rodríguez, madre de Adara

Elena Rodríguez es la nueva concursante confirmada de la edición de ‘Superviventes All Stars’, un reality que se llenará de exparticipantes con una segunda oportunidad para hacer en el concurso lo que les quedó pendiente en su primera experiencia.

En el caso de la madre de Adara, vuelve después de cinco años, pues ella participó en la edición de 2020 en plena pandemia que acabó ganando Jorge Pérez. "Vengo cargada de energía, cargada de experiencia y cargadísima de ganas, así que vengo a darlo todo y a ganar", sentencia Elena en una clara declaración de intenciones.

Y no se queda ahí. Elena Rodríguez asegura que tiene muchas ganas de llevar a cabo “las cosas que se me quedaron por hacer” en 'Supervivientes 2020', y no le importa quién tenga frente a ella: “Sea quien sea mi rival, no importa, en las pruebas voy a darlo todo. Voy con ganas de ganar y llegar hasta la final”.

✨ Elena Rodríguez, cuarta concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/EjiEcYCzJ1 — Mediaset España (@mediasetcom) August 20, 2025

De momento, Telecinco ha oficializado a estos cuatro concursantes. A la espera de que el canal vaya descifrando todas las identidades en los próximos supervivientes, la filtraciones previas adelantan que entre el casting femenino también estaría la actriz Sonia Monroy; el fenómeno de 'La Isla de las Tentaciones 1' Fani Carbajo o la exparticipante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero.

Por su parte, el casting masculino de 'Supervivientes All Stars 2025' vendría compuesto por Tony Spina, pareja de Marta Peñate; el 'viceverso' Noel Bayarri; el subcampeón de 'Supervivientes 2024' y tentador Rubén Torres; el periodista y colaborador Kike Calleja; el exmarido de Isa Pantoja, Alejandro Albalá; y otro exconcursante de 'MasterChef', Carlos Alba.