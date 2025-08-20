Telecinco vuelve a tirar de Adara Molinero como concursante de 'Supervivientes' por tercera vez en su 'All Stars 2'

Adara Molinero será concursante de 'Supervivientes All Stars' por segundo año consecutivo. La influencer y rostro habitual de los realities de Mediaset se convierte in extremis en la última participante confirmada según avanza Poco Pasa TV, puesto que el reality arrancará en Telecinco el jueves 4 de septiembre.

Y no solo eso sino que, además, Adara Molinero compartirá la aventura junto a su madre, Elena Rodríguez, quien fuera concursante de 'Supervivientes 2020'. "La organización cierra definitivamente la lista de los 14 concursantes que regresarán a los Cayos Cochinos. Los 13 nombres restantes fueron confirmados el pasado 21 de julio por la cadena a través de distintos medios", explica la citada cuenta.

La influencer fue concursante de la edición de 2023, donde quedó segunda finalista, siendo el ganador Bosco Martínez-Bordiú. El año pasado, regresó a Honduras como participante de 'Supervivientes All Stars'. Sin embargo, apenas duró cinco días, ya que una fuerte reacción alérgica le obligó su vuelta a España. Tras suplicar su expulsión, y así evitar abandonar voluntariamente, finalmente la audiencia votó para que fuera ella la primera expulsada, frente a Olga Moreno.

Con Adara Molinero, así queda la lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars 2'

Por el momento, ni Adara Molinero ni Telecinco han confirmado este fichaje in extremis, por lo que tendremos que esperar a que lo comuniquen oficialmente. Hasta ahora, la cadena solo ha confirmado a tres de los 14 concursantes: Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega e Iván González. Aunque diversos medios ya han ido anunciando quiénes serán los participantes restantes.

De esta forma, con la incorporación a última hora de Adara Molinero, así quedaría la lista completa de concursantes de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.