Adara Molinero no tiene buena relación ni con su madre Elena Rodríguez: la guerra desatada entre ambas

Desde que Adara Molinero se hizo conocida en 'GH 17' hemos visto como la relación con sus padres es de altibajos. De hecho, actualmente, no tiene ningún tipo de contacto con Jesús Molinero. Mientras que con Elena Rodríguez ha sido una relación de idas y venidas. Y parece que ahora las cosas entre ambas no pasan su mejor momento.

Ahora madre e hija han querido poner sobre la mesa el conflicto que arrastran desde hace semanas. Lo han hecho en su videopodcast "En las mejores familias" de Mtmad. Eso sí no han querido revelar grandes detalles del motivo de su enfrentamiento.

Aunque todo apunta a que tiene que ver con que Elena Rodríguez se metió en un tema relacionado con su hijo, nacido de su relación con Hugo Sierra (ganador de 'GH Revolution' y ex concursante de 'Supervivientes'). Algo que parece que a Adara Molinero no le hizo ninguna gracia.

"No estamos en uno de nuestros mejores momento como hija y madre. No se puede contar todo pero yo lo que hice lo volvería a hacer", asegura la concursante de 'Supervivientes 2020'. Unas palabras que parece que provocan la sorpresa de su hija por las caras que pone al escucharla. "Pues nada lo cuento si quieres. Como dices que lo volverías a hacer", le replicaba la ganadora de 'GH VIP 7'.

"No, no hace falta. No se puede contar todo y si lo cuentas salimos perdiendo las dos. Yo solamente te digo que cuando sienta que alguno de mis hijos necesita que entre en acción, yo lo voy a hacer. Y lo voy a volver a hacer", le contestaba su madre. "Pues no te contaré nada más", sentenciaba Adara.

Elena Rodríguez se enfrenta con su hija Adara Molinero: "No sigas por ahí"

Tras ello, Elena Rodríguez no duda en poner los puntos sobre las íes a su hija. "A grosso modo a ti te pasa algo y yo me meto. Entonces, tú como mujer adulta me dijiste que no me tenía que haber metido porque ya eres una mujer. Entonces yo entiendo que tienes absolutamente toda la razón pero también entiendo por otro lado que yo hay cosas que no tengo por qué saber. Porque si las sé, sacaré las uñas como madre. Y estoy segura que tú como madre, el tiempo... El tiempo me dará la razón", defiende.

Pero Adara Molinero no daba su brazo a torcer y negaba lo que decía su madre. "Pero bueno que yo estoy encantada de pasar a ser madre y nada más, porque así viviré más tranquila", le soltaba entonces Elena Rodríguez. "Y yo también", concluía su hija.

Lejos de quedarse ahí, Adara no duda en reprocharle a su madre que "forzaste algo que iba a pasar igualmente, no hacía falta". "¿Tú sabes lo que es el miedo? Pues eso sentí yo", le contestaba Elena. "Yo por ejemplo no puedo tener a mi hijo es una habitación de cristal", proseguía diciendo Adara. "No sigas por ahí, no sigas. Para mí mis hijos son lo que más quiero en la vida, mis hijos están por encima de mí", le advertía Elena visiblemente emocionada.

"Quiero que te quede claro. No es forzar situaciones, pero si yo veo una situación en la que pienso que me debo de meter, lo siento pero me meto. Lo volvería a hacer, entonces para que no vuelva a pasar yo me quedo en el papel de madre", concluye la madre de Adara.