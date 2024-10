Adara Molinero desmantela las trampas de Jonan Wiergo en ‘Supervivientes’ sin cámaras

La estrecha amistad que Adara Molinero y Jonan Wiergo forjaron durante su paso por ‘Supervivientes’ parece haber desaparecido definitivamente entre ataques y reproches. Si bien los rumores se remontan a cuando hace meses la azafata dejó de seguir al influencer en Instagram, no ha sido hasta ahora cuando todo ha estallado. Después de que la televisiva publicase un vídeo destapando los mensajes del valenciano con su ex, Álex Ghita, el creador de contenido ha sorprendido poniendo en jaque su versión.

«Que me tenga que enterar por Twitter de que una amiga me da unfollow sin sentido ninguno con lo que la he cuidado es para estudiar», publicó el antiguo concursante de ‘Supervivientes’ en su cuenta de ‘X’ nada más descubrir que su amiga le había dejado de seguir de la noche a la mañana. Fue en ese momento cuando comenzó a especularse sobre las supuestas conversaciones entre Jonan y el entonces novio de Adara, Alex Ghita, y cómo este podía ser el origen de su repentina ruptura de amistad.

Meses después, Adara Molinero ha terminado confirmando las sospechas, estallando en su cuenta de Instagram contra Jonan Wiergo. «Hubo mensajes por parte de los dos, insinuantes, calientes, Álex se reía, se seguía riendo…», ha confesado la azafata en un vídeo. Y es que, al parecer el flirteo del influencer habría sido el principal motivo de su ruptura con el entrenador personal, a la vez que el fin de su amistad con su antiguo compañero de reality. «La conversación me la enseñó él y y telita. Y la excusa de que viniera a entrenar… ¡Mis cojones! A mí lo que me molestó es que no me lo contara», sentenció la de Alcobendas.

Jonan Wiergo contesta a Adara Molinero tras las acusaciones de traición: «Desequilibrada»

Jonan no ha tardado en responder alto y claro a las duras acusaciones de la que una vez fue su amiga. A golpe de comunicado, y través de sus historias de Instagram, Jonan ha querido compartir con el mundo su versión de lo que verdaderamente ocurrió. «Para desayunar hoy: Desequilibrada. No quería darle más vueltas a este tema de mierda, pero luego subo todas las capturas de la conversación que tuve con la que pensaba que era mi amiga, mi chat completo de las conversaciones con Álex, y que cada uno saque sus conclusiones», adelanta el influencer antes de mostrar todos los mensajes.

«La película que se montó ella sola en la cabeza porque no está bien y por sus inseguridades de mierda por las experiencias que ha tenido con todos sus novios de mierda», insiste Jonan Wiergo sobre el vídeo en el que Adara destapa la supuesta traición de su amigo.

Los mensajes de la discordia

En otra historia, el examigo de Adara Molinero deja claro lo que más le ha molestado de todo el revuelo. «¿Sabéis lo que más me duele? El cariño que le tenía y lo que la protegí de mucha gente, y el cariño que le tengo a su madre. Qué pena me da que se haya equivocado tantísimo», explica Jonan a sus seguidores, asegurando que siente impotencia ante los ataques que la ganadora de ‘GH VIP 7’. «Ha querido cargarse a su pareja, pero se ha llevado por delante a una de las pocas personas que había conseguido conocerla de verdad», asegura el modelo.

«Hay personas que están educadas y enseñadas en la escuela de televisión, llevan los shows a su vida personal y de todo quieren hacer un reality para seguir ganando dinero y momentos en televisión. Aunque con esos shows se carguen amistades por el camino», reflexiona finalmente Jonan Wiergo, que no duda en compartir con sus seguidores varios fragmentos de la conversación en la que Adara le dejó más que claro su profundo enfado.

Adara destapa las trampas del influencer en ‘Supervivientes’

Y es que el ex concursante de ‘Supervivientes’ no da crédito al enfado de su compañera y su necesidad de hacer campaña contra él en redes sociales. «No sé en qué punto de una tarde se ponen a mirar todos los chats que tiene Álex en su móvil para llegar a una mía de 2018, cuando ni se conocían», cuestiona el influencer. Pero sus capturas no iban a quedar sin respuesta, ya que la televisiva no ha tardado en volver a la carga con más ataques.

«Para desayunar hoy, desequilibrada. Y de postre verdades. La desequilibrada bien que te daba pescado detrás de cámaras en ‘Supervivientes’. De buena, he sido gilipollas«, sentencia Adara Molinero destapando los trapos sucios del concurso de Jonan Wiergo en el reality de Telecinco. Más tarde, el creador de contenido ha querido zanjar el asunto con un contundente mensaje: «Que le vaya bonito, que aprenda a gestionar sus emociones, a valorarse, a valorar la gente que tiene alrededor, a quererse más, a saber identificar a la gente mala».

Mariscada la que te metías tú que las patetitas de centollo bien que te gustaban eh pillin — ADARA MOLINERO (@AdaraMolinero) October 8, 2024