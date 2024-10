Adara Molinero prende una gran polémica con todo lo que es capaz de airear contra Jonan Wiergo

Adara Molinero y Jonan Wiergo se convirtieron en íntimos amigos durante ‘Supervivientes 2023’. Sin embargo, su relación estalló por los aires de la noche a la mañana. El influencer mostró públicamente su sorpresa al descubrir que su amiga le había dejado de seguir en redes sociales. Ahora, ella ha estallado y ha revelado el motivo de la ruptura de esta amistad que parecía inquebrantable.

En aquel momento, Jonan acusó a Adara de tener una actitud infantil. De hecho, en su día se comentó que el enfado venía porque él había apoyado públicamente a Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’. Días después, el periodista Javier de Hoyos reveló que el motivo había sido que la ganadora de ‘GH VIP 7’ había descubierto unos mensajes de su chico, Álex Ghita, con el que era su amigo.

Aunque en aquel momento la madrileña optó por guardar silencio, dos meses después ha estallado, confirmando esta información del periodista y dando la razón a su también examigo Miguel Frigenti. Ya que fue él el primero que desveló en ‘Socialité Club’ los mensajes subidos de tono de Álex Ghita con Jonan Wiergo. Algo que, en su momento, a Adara no la hizo ninguna gracia.

Adara confirma la información de Frigenti: «Hubo mensajes calientes»

«Hubo mensajes por parte de los dos, insinuantes, calientes», en los que «Jonan le decía que le iba a hacer una mamada. Y él se reía, le seguía escribiendo. A todos los tíos y a todas las tías a las que escribía él las llamaba ‘tigresitas'», comienza explicando la hija de Elena Rodríguez a través de un directo de Instagram.

Además, Adara recuerda que «cuando yo estaba conociéndole y estaba ilusionada, llamé a Jonan y le dije ‘estoy conociendo a este chico y tal’. ¿Por qué en ese momento no me contestó que habían tenido conversaciones calientes? ¿Y qué también le decía que quería de su polla? Pues no me lo contó, y qué pasó, que nos fuimos a cenar los cuatro, y yo con cara de gilipollas».

«¿Y sabéis por qué me enteré de todo eso? Porque salió Miguel Frigenti contándolo en la tele, las conversaciones que son reales. Me dolió, porque no tenía que haberlo contado porque había sido mi amigo, pero son reales», acaba reconociendo, dando así la razón al que fuera colaborador de ‘Sálvame’.

Los intercambios de mensajes entre Jonan y Álex Ghita

Después de que Miguel Frigenti contara que se habían producido estas conversaciones, Álex Ghita se justificó ante Adara diciéndole que hablaba así con todo el mundo. «Él me enseñó la conversación con Jonan, telita, telita la conversación. Y la excusa de que ‘no, es que quería que viniera a entrenar…’, mis cojones», continúa Adara, indignada.

«Pero hay más, hoy me a quedar a gusto”, advierte la influencer, antes de proseguir con su versión de los hechos. «Cuando Álex y yo discutimos por el tema de ‘te voy a hacer una mamada’ y él se ríe, Álex le sigue escribiendo las historias a él todo el rato, de risitas, hablando de su culo…», asegura.

«Llamamos dos veces a Jonan, ¿sabéis lo que hizo? Reírse dos veces en nuestra cara para poder hablar del tema. Al día siguiente, se pone a escribir de mí, ‘me ha dejado de seguir, yo no sabía ni por lo que era…’. Sí lo sabías, perfectamente cariño, y te llamó él dos veces para que lo solucionáramos y me podías haber dicho perfectamente ‘eso pasó antes de estar contigo y para mí fue un juego, una chorrada y ya está, lo siento si te molestó’. Pero coger y ponerte a escribir en Twitter, dando a entender como que yo estoy mal de la cabeza. No, tú sabías todo, tú sabías por qué te había dejado de seguir. Y una vez más quedé yo de loca por dejarte de seguir, pero razones gordas había», sentencia Adara.

