Adara Molinero tiene que ser apartada de ‘Supervivientes All Stars’ por este motivo de peso

La segunda gala de ‘Supervivientes All Stars‘ ha comenzado abordando la situación de Adara Molinero en Los Cayos Cochinos. La continuidad de la concursante pende de un hilo tal y como ha confesado Jorge Javier y no solo por su durísimo enfrentamiento a Olga Moreno en el televoto. También Laura Madrueño ha compartido desde Honduras la magnitud de lo vivido con Adara Molinero: «Lo que hemos vivido en las últimas horas está siendo de infarto».

Todo ha comenzado cuando Adara Molinero ha mostrado su malestar tras una posible reacción alérgica. «Me duele toda la cabeza. Me arde, me duele, me todo… Me encuentro mal, ¿sabes?», ha compartido la joven. Lejos de quedarse callada, la concursante ha añadido: «Me dolía cuando me he despertado todo esto, pero decía… Será de no dormir.-Estoy fatal. Es que me encuentro mal». «Tienes la cara deforme y los ojos», le ha apuntado Olga Moreno.

El tiempo ha pasado y aunque a priori se notaba una mejoría, ésta no ha llegado. «Cada vez me duele más y más», ha deslizado Adara Molinero, quien poco ha tardado en verse a través de unas gafas de buceo. Precisamente al ser consciente de la magnitud de su alegría, Adara Molinero ha estallado: «No duermo aquí esta noche eh. Esto ya no. ¡Que me saquen ya de aquí! Ya. Me acabo de ver y esto no es normal. Toda la puta cara desfigurada tío».

La impactante imagen de Adara Molinero que hace peligrar su paso por ‘Supervivientes All Stars’

Tras las impactantes imágenes de su evacuación, el reality ha conectado con Adara Molinero a quien costaba reconocer por el alto grado de inflamación que tenía. «Me duelen los ojos. Por detrás me duele la cabeza. Me duele muchísimo», ha reconocido. A pesar del impacto, Jorge Javier ha asegurado que la joven está fuera de peligro.

No obstante, Adara Molinero ha puesto su continuidad en el concurso en serio peligro: «Siempre en mi vida pienso que se puede más y más y me fuerzo. Viene lo que sea y digo que soy capaz y yo siempre tiro y fuerzo. Hay veces que hay que parar y decir, no se puede. No puedes y ya está y no pasa nada… lo he estado intentando y esto ha sido el golpe final. Siempre me fuerzo, aunque yo sienta no hacer una cosa muchas veces la fuerzo a hacer por los demás… Y yo no me quiero decepcionar a mí. No».

«Yo te digo que vas a salir», le ha intentado transmitir el presentador. Sin embargo, Adara Molinero ha vuelto a comunicar su intención de abandonar: «Necesito irme a casa con mi familia. De verdad que lo necesito. Soy una guerrera, pero cuando no se puede… Le tengo que dar prioridad a mi salud mental».

«El médico ha autorizado tu vuelta a la playa, así que en un minuto te enviamos el taxi-barca y te reincorporas», le ha comunicado el presentador ante lo que Adara ha clamado: «Por favor, todas las personas que me quieren, que me ayuden a irme». A pesar de ese mensaje, la concursante ha preferido esperar a que sea la audiencia la encargada de deliberar su permanencia en el reality.