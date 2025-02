Nagore Robles no se corta un pelo al sentenciar a Finito de Córdoba sin ningún miramiento en 'D Corazón'

Los programas de televisión han visto nacer bonitas amistades. Aunque hay también se han creado numerosas enemistades. En el caso de Nagore Robles, una de las concursantes de 'Back Off: Famosos al horno', ha habido más de lo primero que de lo segundo. La colaboradora televisiva ha visitado este domingo, 23 de febrero, 'D Corazón', donde ha hablado de su paso por el concurso de repostería de La 1.

Nagore Robles ha hecho que nos olvidemos de su polémica imagen de tertuliana para verla como una repostera en potencia. Tanto, que quien sabe si en un futuro la veamos como aspirante de 'MasterChef Celebrity'. Durante su presencia en el programa de crónica social de TVE, Anne Igartiburu le ha preguntado su opinión por Ágatha Ruiz de la Prada, ya que ha sido compañera de su hija Cósima en 'Bake Off'. La vasca ha sido clara: "Soy más de la hija, que la he conocido allí. A Ágatha no he tenido el placer de conocerla. Soy más de Cósima, pero no estoy metida en el rollo".

"Pero se fue la primera. ¿Lo hizo bien?", ha querido saber Alba Carrillo, metiendo cizaña. "Lo hizo de pena", ha contestado, con total sinceridad, Nagore Robles. "Y me consta que la madre se enfadó mucho", insistió la colaboradora. Algo que ha ratificado la concursante del programa: "Sí, llamó a algún compañero y…". Su gesto reflejaba que fue una situación muy incómoda para los miembros del equipo.

Nagore Robles carga contra Finito de Córdoba y los toreros

Nagore Robles en 'D Corazón'.

"Tanto ella como su hija son de irse las primeras generalmente en los programas", ha bromado Valeria Vegas, haciendo referencia al paso de Ágatha Ruiz de la Prada por 'Bailando con las estrellas'. "Tiene su carácter, yo creo, y lo plasma", ha dicho la exnovia de Sandra Barneda. Javier de Hoyos, por su parte, ha hablado de la faceta televisiva de la invitada: "Llevas muchos años en televisión y somos muchos los que admiramos tu trabajo. ¿Ha sido justa la tele contigo? Yo creo que hay momentos en los que no se te ha dado el lugar que tendrías que tener".

Unas palabras que Nagore Robles ha agradecido: "Jo, yo creo que he sido muy afortunada, la verdad. Yo doy gracias por todo lo que he hecho de principio a fin. Empecé como concursante de 'Gran Hermano' y no he parado. He estado en los mejores programas, incluso presentado". Tras esto, Javier de Hoyos le ha preguntado por la relación con los demás participantes, a lo que ella ha desvelado que algunos de ellos han abandonado el grupo de WhatsApp. "Se ha ido Finito (de Córdoba), que tampoco lo echamos mucho de menos y se fue Cósima la primera, pero el resto estamos", ha contado.

Sobre su relación con el diestro, ha reconocido que "yo no tengo mucha afinidad con Finito, somos dos mundos muy opuestos y no considero que lo suyo sea una profesión", ha sentenciado. De esta forma, ha lanzado un duro reproche contra los toreros.