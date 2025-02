Silencio absoluto en 'Bake Off: Famosos al horno' ante quién es la última expulsada de su gala 7 en TVE

TVE ha ofrecido este lunes 17 de febrero el séptimo programa de 'Bake off: famosos al horno' tras 'La Revuelta'. El talent show que ha superado ya el ecuador de su segunda edición en La 1, ha vivido la expulsión de otro pastelero, que se ha sumado a las eliminaciones de Cósima Ramírez, Finito de Córdoba y Mario Jefferson, Cristina Tárrega, Yurena y Mark Vanderloo la semana pasada.

Tras la incorporación de Garbiñe Muguruza en el pasado capítulo como la sustituta temporal de Pol Espargaró, la gala 7 del formato de repostería presentado por Paula Vázquez, con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular al frente del jurado, ha sufrido una importante novedad en su mecánica. A partir de ahora, crece la dificultad y los pasteleros van a tener que hacer tres pruebas por programa en vez de dos: prueba de autor, prueba técnica y prueba fantasía.

En esta ocasión, en el primer reto de la noche lo que debían preparar era uno de los postres de moda en 60 minutos: una cookie gigante tan grande como una pizza. En esta primera prueba de autor han tenido que hacer frente a la dificultad añadida de que estas galletas son una de las especialidades a nivel mundial de uno de los miembros del jurado, Damián Betular.

Inmediatamente después ha comenzado la prueba técnica, en la que han tenido que replicar los famosos pasteles de Belém, también conocidos como pastéis de nata en Portugal. Con la complicación extra de que durante 60 minutos han tenido que replicar la receta a una velocidad de vértigo porque el encargado de dictársela era Antonio Lobato, que ha narrado los ingredientes al ritmo frenético que retransmite las carreras de Fórmula 1. Solo la pastelera estrella de la semana pasada, Nagore Robles, ha tenido una gran ventaja, contando únicamente con la receta completa para realizar la prueba.

Posteriormente, y después de una cata a ciegas los jueces de 'Bake Off' lo han tenido claro al escoger a Benita como la peor pastelera del reto técnico, y no han podido probar sus pasteles al quedarse crudos. Y las dos mejores elaboraciones han sido las de Mario Marzo y Carmen Morales, coronándose el actor como el mejor pastelero.

Isabel Gemio, séptima expulsada de 'Bake Off' y Carmen Morales, pastelera estrella

Los pasteleros se han jugado la continuidad en el tercer reto de la noche, la prueba fantasía, que tras dos primeros retos muy igualados ha sido clave para decidirse la eliminación. La última prueba ha llenado la carpa de colores e imaginación, teniendo que realizar una Tarta Arcoíris. Un reto muy grande y frenético en el que los concursantes han tenido que elaborar una enorme tarta con siete pisos de bizcochos, cada uno de ellos con los siete colores del arco iris, durante solo 120 minutos.

Quien ha protagonizado momentos de máxima tensión ha sido Mario Marzo antes de finalizar la prueba, después de producirse varios hurtos de bizcochos entre los pasteleros por equivocación. Y cuando el actor iba a montar los pisos con los bizcochos se ha percatado de que Isabel Gemio le había robado por error varios bizcochos preparados por él, faltándole varios colores para completar el arco iris, desatándose el caos en la carpa tras cometerse el "robo del siglo".

Finalmente, y después de catar todas las tartas, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quién tenía que ser el séptimo expulsado de esta edición de 'Bake Off'. No obstante, primero han dado a conocer al pastelero estrella de esta semana, siendo Carmen Morales quien se hacía por primera vez con el delantal azul.

Y después de descubrirse la mejor pastelera de la noche, llegaba la hora de conocerse quién era el peor concursante de la noche, no habiendo llegado a los niveles exigidos por el jurado los dos pasteleros más débiles: Víctor Sandoval e Isabel Gemio.

Por último, el jurado comunicaba que el último pastelero en abandonar la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' era Isabel Gemio. La periodista ha presentado una fallida tarta deconstruida y cometiendo un "pecado mortal" para el jurado al presentar uno de los bizcochos completamente quemados.

"Hasta aquí llegué. Es así 'Bake Off', lo he disfrutado, lo he sufrido. Me ha enseñado paciencia y que a veces hay que arriesgar en la vida. Yo necesitaba salir de mi casa y me ha venido muy bien mentalmente. He llegado mucho más lejos de lo que nunca pensé. Ha sido muy bonito mientras duró", se ha despedido entre lágrimas antes de colgar el delantal. Mientras se hacía el silencio total entre sus compañeros, y sobre todo una Paula Vázquez incapaz de articular las palabras rompía a llorar en una emotiva despedida a Isabel Gemio. Por último, el programa también ha dicho adiós a Garbiñe Muguruza, para ceder su puesto de nuevo a Pol Espargaró la semana que viene.