Este es el primer expulsado de 'Bake Off: Famosos al horno' tras su eliminación en un ágil estreno en TVE

TVE ha reabierto este domingo 12 de enero la carpa de 'Bake off: famosos al horno' con el estreno de su segunda edición en La 1. Un estreno muy aplaudido en redes sociales y que nos deja también la primera expulsada.

El primer programa comenzaba con Paula Vázquez como conductora del autobús que desplazaba a los catorce concursantes hasta la carpa del programa en la que les estaban esperando los tres jueces: Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular.

Una de las grandes diferencias con 'MasterChef' es que 'Bake off: famosos al horno' ha ido mucho más al grano con un programa bastante ágil. Y es que la duración del formato de BoxFishTV es mucho más inferior a la del talent de Shine Iberia al menos por ahora. Así ha arrancado a las diez de la noche y ha concluido a las 00:20 horas, haciendo la gala dinámica y con ritmo.

En el primer reto de la noche, los catorce nuevos pasteleros tenían que hacer un homenaje a sus mascotas en la prueba de autor. Así, tenían que elaborar unas galletas que encandilaran a los jueces. Y en su mayoría, todos conseguían un gran trabajo.

Después, en la prueba fantasía se lo jugaban todo pues el peor de la prueba se convertiría en el primer expulsado de la edición. Y en este reto, Eva Arguiñano sorprendía a los concursantes con una tradicional tarta de queso. Pero además tenían que elaborar una salsa con la que acompañar a la tarta.

Lidia Torrent, primera pastelera estrella de la edición

Y para complicar las cosas, Paula Vázquez les avisaba a los concursantes de 'Bake Off: famosos al horno' que durante el cocinado les iría llamando para que jugaran a diferentes juegos por parejas y hasta que no terminaran el juego no podían volver a cocinar. Y durante todo el cocinado parecía que todos iban bien pero todo se complicaba al meter las tartas en el abatidor y al desmoldarlas pues algunas estaban muy calientes.

Después de catar todas las tartas, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quién tenía que ser el expulsado teniendo en cuenta tanto las galletas como las tartas de queso. No obstante, lo primero era saber quién era el pastelero estrella de la noche entre Carmen Morales y Lidia Torrent siendo la joven presentadora la que se ponía el delantal azul.

Y Cósima Ramírez, primera expulsada de 'Bake Off'

Y tras conocer las mejores llegaba el momento de saber quién era el peor de la noche estando todo entre Finito de Córdoba, Mario Jefferson y Cósima Ramírez. Entre los tres, los jueces decidían salvar al cantante dejando la expulsión entre el torero y la fashionista.

Finalmente, Damián Betular comunicaba que el primer pastelero en abandonar la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' fuera Cósima Ramírez. Así, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada dice adiós al programa de TV. "Se me ha cortado todo el rollo", aseguraba. "Ay no", reaccionaba Isabel Gemio. "Me ha encantado conoceros a todos de verdad, no sufráis", les decía a sus compañeros.

Una expulsión que se emitía a las 0:20 horas y que provocaba el aplauso de la audiencia por lo ágil que ha sido la primera gala y por el horario en el que ha concluido sin alargarse hasta la madrugada.