Una ex participante de 'Bake Off' señala al programa de ser un montaje y levanta ampollas

'Bake off: famosos al horno' continúa enfrentando a su nueva tanda de famosos cada lunes en RTVE para ver quién se alza con el título de mejor pastelero. Y aunque la competición parece muy ajustada en cada una de sus entregas, Paula Gonu ha confesado en una reciente entrevista los entresijos del programa detrás de cámaras.

La influencer no ha dudado en denunciar la realidad detrás de su expulsión, siendo la primera eliminada de su edición que se emitió en Prime Video. "Duré un capítulo y me frustré un montón", comenzó explicando la creadora de contenido durante su visita al podcast ZETA Gaming, confesando que no guarda un buen recuerdo de su paso por el talent show de repostería.

Paula Gonu destapa el juego sucio de 'Bake Off': "Todos habían firmado un mínimo de capítulos"

"Sinceramente, soy muy poco competitiva, me encanta hacer los juegos para pasármelo bien, pero una cosa es no ser competitiva y otra es algo que tiene que ver con tu trabajo", confesó Paula Gonu, asegurando que le hubiese encantado permanecer más entregas midiendo fuerzas con sus compañeros de cocina. "Mola llegar hasta el final por dar una buena imagen de no ser imbécil", señaló la de Badalona.

Fue entonces cuando desveló que durante la primera entrega, estaba pactada la expulsión de Esperanza Aguirre, y no la suya, por lo que se sorprendió con su eliminación del concurso. "¿Estaba pactado el orden de expulsión?", preguntó algo sorprendido el entrevistador. "Esto es una cosa que voy a explicar, pero que yo no sé cómo funciona, pero es lo que a mí me dijeron", advirtió la influencer, destapando el juego sucio del espacio que ahora se emite en TVE.

"Está todo bastante esquematizado. Cuando a mí me dicen que soy la expulsada, hay un parón de dos horas de descanso y luego grabamos cómo me expulsan", desveló Paula Gonu, dejando al descubierto la mecánica real detrás de este tipo de concursos. "Pero yo ya sabía que soy la expulsada, todos lo sabíamos", explicó entonces, asegurando que todos sus compañeros quedaron bastante confundidos con su eliminación, pues su postre había estado a la altura.

"Por el precio de un capítulo se van a llevar toda la promo de mi parte"

"Yo dije: 'Joe, sí que lo ha tenido que hacer bien la gente'...", recordó la creadora de contenido, que se dio cuenta más tarde al hablar con el resto de concursantes de algo no terminaba de encajar en los términos de su fichaje. "De repente, me empezaron a decir un montón de concursantes que cuántos capítulos había firmado yo. Yo dije que ninguno y ellos me dijeron que o yo era imbécil o la persona que me había hecho el contrato era imbécil porque allí todos habían firmado un mínimo de capítulos", desveló la influencer.

Y es que, sus compañeros le explicaron que, al haber firmado un mínimo de apariciones, no podían ser eliminados del concurso hasta cumplir el cupo prometido. "Yo pensé: soy la única influencer de todo el grupo, aunque a niveles redes y números soy la más relevante. Por el precio de un capítulo se van a llevar toda la promo del programa por mi parte", sentenció Paula Gonu, cargado contra 'Bake off' por la jugarreta que vivió durante su participación. "La tele es otra cosa", terminó lamentando la catalana.