'Bake Off: Famosos al horno' anuncia a su tercer expulsado en su prueba más tensa con un desmayo

TVE ha emitido este lunes 20 de enero después de 'La Revuelta' el tercer programa de estreno de 'Bake off: famosos al horno' tras instalarse definitivamente en la noche de los lunes con su nueva hornada de pasteleros. Una tercera gala que nos ha dejado con su tercer expulsado, tras las eliminaciones de Cósima Ramírez y de Finito de Córdoba en las dos entregas anteriores.

El tercer episodio del formato de BoxFishTV conducido por Paula Vázquez, y que cuenta con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular al frente del jurado, ha sorprendido sometiendo a una prueba de fuego a los concursantes, que se han tenido que enfrentar a complicados retos viajando por el mundo, sin moverse de la carpa, a través de sus postres, pero lidiando con importantes problemas que han tenido que resolver.

En el primer reto de la noche, los doce pasteleros de 'Bake Off: famosos al horno' que seguían en la competición han hecho escala en Turquía, en una prueba donde han tratado de replicar los deliciosos baklavas, uno de los grandes dulces turcos. Pero se han topado con una enorme dificultad: han tenido que interpretar la receta transcrita en turco. Y solo han contado con la ayuda de un ejemplar del diccionario que han debido compartir para traducirlo al castellano. Salvo Benita (Maestro Joao), que ha contado con el privilegio de tener la receta en español por ser la pastelera estrella de la semana anterior.

Para esta primera prueba solo han contado con 60 minutos de cocinado, y han vivido sobre todo una gran complicación para triturar los pistachos. Especialmente, Cristina Tárrega, quien no ha dudado en machacarlos en el suelo con la suela de los zapatos, recibiendo una dura reprimenda del jurado, que le ha amenazado con no probar su postre tras cruzar esta línea roja. Finalmente, y después de una cata a ciegas lo han tenido claro al escoger a Cristina Tárrega como la peor pastelera del reto. Y el podio ha quedado formado por Mark Vanderloo, Pol Espargaró y Lidia Torrent, esta última imponiéndose por la mínima al motociclista.

Yurena sufre un ataque de ansiedad en plena gala durante la prueba de eliminación

Después, se han enfrentado a la prueba fantasía, donde se han jugado su permanencia una semana más con un complicado y estresante reto. El talent de repostería les ha puesto a trabajar por parejas formadas al azar para hornear tartas inspiradas en sus países favoritos. Dicha elaboración debía llevar un icono del país que homenajeaban, cubierta con buttercream y también por un fondant.

Durante las dos horas con las que han contado para cocinar cada tarta mundial doble compuesta de dos tartas ensambladas, y cada una de ellas elaborada con rellenos diferentes por cada integrante del binomio, han surgido grandes tensiones, tras encontrarse con algún que otro inconveniente a la hora de cocinar en compañía. Incluso Yurena se ha derrumbado por culpa de la presión, y ha sufrido un ataque de ansiedad, desmayándose en el suelo a 10 minutos de concluir el cocinado.

Mario Jefferson, tercer expulsado de ‘Bake Off’ y Pol Espargaró, pastelero estrella de la noche

Finalmente, y después de catar todas las tartas, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quién tenía que ser el tercer expulsado de esta edición. Según el veredicto de los jueces el resultado de esta tercera gala ha sido muy accidentado, y los jueces no lo han tenido fácil para descartar al peor. No obstante, primero han dado a conocer al pastelero estrella esta semana, siendo por sorpresa Pol Espargaró el que se ponía el ansiado delantal azul.

Y tras conocerse las mejores llegaba el momento de descubrir quién era el peor de la noche, no habiendo estado en el nivel esperado Cristina Tárrega, Yurena y Mario Jefferson. Entre los tres, los jueces decidían salvar a Yurena debatiéndose entonces la expulsión entre Tárrega y Jefferson.

Por último, Paco Roncero comunicaba que el tercer pastelero en abandonar la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' era Mario Jefferson. Así, el cantante y extriunfito ha tenido que decir adiós al programa de TV. "Claro que sí. Como tiene que ser. Lo que se pierden, porque yo iba como la espuma, como un almíbar. No pasa nada, ha sido un placer", les decía al equipo y al resto de compañeros, sin perder la ocasión de dejar un recado a Paco Roncero por su dura valoración a su cocinado. "Muchas gracias a todos. A Paco un poco menos gracias. Porque me ha dicho todo el rato que estaba todo insípido. No te voy a cocinar", ha concluido antes de colgar el delantal.