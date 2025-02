'Bake Off: Famosos al horno' sorprende con estas dos expulsiones en una gala 5 con una marcha forzosa

TVE ha emitido este lunes 3 de febrero el quinto programa de estreno de 'Bake off: famosos al horno' después de 'La Revuelta'. Una quinta gala que nos ha dejado con una doble expulsión después de que hace una semana ningún participante fuera expulsado, y dos pasteleros se han sumado a las eliminaciones de Cósima Ramírez, Finito de Córdoba y Mario Jefferson.

El quinto programa del formato de repostería presentado por Paula Vázquez, con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular al frente del jurado, ha sometido a los concursantes en el primer reto de la noche a una complicada prueba técnica, en la que han tenido que viajar a la infancia y sacar el niño que llevan en su interior. Así, los pasteleros tenían que replicar un postre de cuento: una casita de masa de galletas decorada al más puro estilo Hansel y Gretel.

Finalmente, y después de una cata a ciegas los jueces de 'Bake Off' lo han tenido claro al escoger a Víctor Sandoval como el peor pastelero de este reto, tras pinchar al presentar sin montar su casita. Y las dos mejores elaboraciones han sido las de Lidia Torrent y Mark Vanderloo, consiguiendo el modelo imponerse a una de las grandes favoritas de la edición.

'Bake Off' vive dos expulsiones, Yurena amaga con abandonar y Pol Espargaró comunica su retirada

Después de viajar a su infancia, los concursantes se han trasladado a su adolescencia en la prueba fantasía, donde han tenido que homenajear a su yo adolescente. Y lo han hecho con una tarta inspirada en la habitación que tenían cuando eran quinceañeros. En esta segunda prueba, el talent de repostería ha acogido en su carpa la visita del presentador Jordi Cruz. El mítico conductor de 'Art Attack' se ha postulado además como futuro concursante de la tercera edición de 'Bake Off' en RTVE.

Me encantaría participar en #BakeOffRTVE 🤎 Ojalá la próxima temporada!! Y gracias por invitarme! https://t.co/DvcAA9gP75 — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) February 3, 2025

Por otra parte, en este reto volvió a ser la gran protagonista Yurena, al plantearse abandonar tras sentirse incapacitada para presentar su postre. "Me planto, no puedo seguir, no puedo presentarlo", amenazaba, dispuesta a colgar su delantal. Cabe recordar que Yurena está viviendo un paso de lo más accidentado, si hace dos semanas sufría un desmayo en los fogones, hace una tuvo que abandonar a mitad del programa y ausentarse durante toda la primera prueba por una subida de tensión. Y esta noche ha sufrido una aparatosa caída y se ha lesionado la rodilla.

Finalmente, y después de catar todas las tartas, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quiénes tenían que ser el cuarto y quinto expulsado de esta edición de 'Bake Off'. No obstante, primero han dado a conocer al pastelero estrella de esta semana entre dos fuertes rivales, siendo Mario Marzo el que se hacía con el delantal azul frente a Lidia Torrent.

Y tras descubrirse las mejores llegaba la hora de saber quién era el peor concursante de la noche, no habiendo superado los niveles esperados por el jurado cuatro pasteleros: Víctor Sandoval, Yurena, Isabel Gemio y Cristina Tárrega.

Por último, el jurado comunicaba que los dos pasteleros en abandonar la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' eran Yurena y Cristina Tárrega. "Yo estaba convencida de que hoy iba a ser el día. Me siento orgullosa de mí, no soy una buena pastelera, está claro, pero lo que sí es cierto es que lo he dado todo", se ha despedido entre lágrimas Yurena antes de colgar el delantal. En su adiós, Tárrega ha afirmado: "Estoy contenta y estoy cómoda. Habéis sido mis compañeros, me habéis mostrado lo que esperaba de vosotros y algunos mucho más. Sinceramente quiero que gane Nagore, se está dejando la piel".

Pero el programa finalizaba con una noticia inesperada. El piloto Pol Espargaró ha comunicado que se tenía que apartar forzosamente. "Desgraciadamente os voy a tener que dejar durante un periodo. Tengo una competición de la que no puedo escaparme. Espero que esta no sea la última vez", anunciaba, concertando con la organización del programa que durante el par de programas que se tendría que ausentar, tendría un sustituto o sustituta ocupando su lugar.