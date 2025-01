'Bake Off: Famosos al horno' sorprende al cancelar su expulsión tras la baja forzosa de Yurena

TVE ha ofrecido este lunes 27 de enero el cuarto programa de estreno de 'Bake off: famosos al horno' después de 'La Revuelta'. Una cuarta gala que nos ha dejado sin cuarto expulsado debido a la baja forzosa de Yurena por un problema de salud, después de las eliminaciones de Cósima Ramírez, Finito de Córdoba y Mario Jefferson en los tres capítulos anteriores.

El cuarto episodio del formato de BoxFishTV presentado por Paula Vázquez, y que cuenta con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular al frente del jurado, ha sometido a los concursantes en el primer reto de la noche a una compleja prueba técnica, en la que han tenido que replicar una de la tartas más amadas y emblemáticas de Europa: la clásica tarta de chocolate Sacher.

Durante esta elaboración, los famosos pasteleros han debido además sacar tiempo para cantar algunas de las canciones más románticas de todos los tiempos en un karaoke habilitado en la carpa para la ocasión. Por otra parte, si la anterior semana Yurena sufría un desmayo en los fogones, esta noche se encontraba desde el principio indispuesta y mareada, y ha tenido que abandonar súbitamente por una subida de tensión y ausentarse durante toda la prueba.

Finalmente, y después de una cata a ciegas los jueces de 'Bake Off' lo han tenido claro al escoger a Pol Espargaró como el peor pastelero del reto. Y el podio ha quedado formado por Mario Marzo y Lidia Torrent, convirtiéndose la expresentadora de 'First Dates' nuevamente en la ganadora de la prueba.

'Bake Off' aborta su cuarta expulsión y Nagore Robles, pastelera estrella de la noche

Después, se han enfrentado a la prueba fantasía, a la que se ha vuelto a incorporar una recuperada Yurena, donde los pasteleros han tenido que elaborar un postre tipo tiramisú. Pero se han enfrentado a un duro inconveniente: los famosos concursantes han tenido que añadir a este postre un ingrediente cuyo sabor no les gustara nada en absoluto.

En esta segunda prueba, el talent de repostería ha acogido en su carpa las visitas de Blas Cantó y Toñi Salazar, finalista y primera expulsada de la anterior edición del concurso. Pol Espargaró ha recibido la ayuda excepcional de ambos durante 5 minutos de cocinado, un importante privilegio tras ser el pastelero estrella de la pasada gala.

Finalmente, y después de catar todas las tartas, Eva, Paco y Damián se fueron a deliberar para decidir quién tenía que ser el cuarto expulsado de esta edición de 'Bake Off'. No obstante, primero han dado a conocer a la pastelera estrella de esta semana, siendo Nagore Robles la que se hacía en posesión del ansiado delantal azul frente a Isabel Gemio.

Y tras desvelarse las mejores llegaba el momento de conocer quién era el peor concursante de la noche, no habiendo alcanzado el nivel esperado Mark Vanderloo, Cristina Tárrega y Yurena. Sin embargo los tres pasteleros en la zona de peligro se han salvado de la eliminación in extremis tras el sorprendente anuncio del jurado.

Para finalizar, Damián Betular comunicaba que ninguno de ellos abandonaría esta semana la carpa de la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' y que la próxima semana habría una doble expulsión, para ser justos, debido a que Yurena se había ausentado de la primera prueba por un problema médico. "Hemos decidido que cuando alguien se ausenta por un tema médico no sería justo que Yurena se fuera, ni tampoco ninguno de ustedes completando las dos pruebas y Yurena no. Entonces hoy no va haber eliminado", ha concluido el juez.